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誠意十足 台灣扶輪教育基金會移師台東頒發獎學金

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台灣扶輪教育基金會頒發獎助學金給台東地區68位成績優異學生，今天上午在台東女中舉辦頒獎儀式。圖／台東女中提供
台灣扶輪教育基金會頒發獎助學金給台東地區68位成績優異學生，今天上午在台東女中舉辦頒獎儀式。圖／台東女中提供

台灣扶輪教育基金會年年頒發獎助學金鼓勵各地成績優異學生，考量台東路途遙遠，基金會及扶輪社人員首度移師台東舉辦台東地區頒獎典禮，董事長黃秀霞親手致贈獎學金給68位家境欠佳的優秀學生，期勉學生以後有能力也要記得回饋社會。

台灣扶輪基金會成立於民國93年，歷年來總計捐贈獎學金2513萬、幫助2440位學子；今年頒發獎學金440萬元，嘉惠431位學生，台東地區占68位，成立以來首度在台東舉辦頒獎儀式。

第27屆台東地區頒獎儀式今早在台東女中舉辦，台東縣政府教育處長蔡美瑤、國際扶輪3510地區助理總監吳宏達、台東東區扶輪社社長揚承鏞及多校校長齊聚一堂。台東高中學生蘇勤禹、台東女中學生王源琪代表致詞，並用卡片傳達心意。

台灣扶輪教育基金會董事長黃秀霞表示，今年有企業家以無名氏名義捐款美金10萬元給基金會，嘉惠3510地區的高雄、屏東、台東三地優秀高中學生，為善不為人知的精神令人敬佩。

黃秀霞也鼓勵受獎學生說，「我們無法選擇出生的原生家庭，但可以選擇自己未來要走的路」，期勉學生將來有能力也要記得回饋社會，學習扶輪助人精神，讓愛與善持續飛揚。

台東 屏東 捐款

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