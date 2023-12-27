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台東最便宜土地在「護國神山」每平方公尺6元 民眾疑：誰會買？

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺20萬4千5百元。記者尤聰光／攝影
台東縣「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺20萬4千5百元。記者尤聰光／攝影

台東縣政府公告明年度全縣土地現值及公告地價，最貴每平方公尺20萬4500元，最便宜區段土地地價每平方公尺6元，有民眾查出最便宜區段土地居然在中央山脈，直呼「誰會買？」

縣府地政處表示，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，113年公告土地現值及公告地價平均調幅為1.35％及1.84％，業已由地價暨標準地價評議委員會評議通過。

「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺20萬4千5百元，鸞山段下野部落西側臨溪土地，每平方公尺為36元；公告最低區段地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。

地政處指出，近年政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策，雖交易量較上期縮減，但地價係呈現微幅上漲趨勢，尤其近年台東縣內各項重大公共工程持續推動建設，也牽動著房地交易行情。

不過，有民眾看到最便宜區段土地每平方公尺僅有6元，但上網一查地圖，就在中央山脈的林班地，就開玩笑說沒路、沒水、沒電、沒通訊「誰會買」。也有民眾說「買下護國神山也不賴」。

台東縣公告最低區段土地地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。圖／擷取於Google谷歌地圖
台東縣公告最低區段土地地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。圖／擷取於Google谷歌地圖

台東 土地公告現值

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