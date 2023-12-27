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基隆體育館運動民眾增拍手喊叫、聊天 住戶抗議小聲點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆體育館運動民眾增，因拍手喊叫、聊天引住戶抗議，要求小聲點。記者游明煌／攝影
基隆體育館運動民眾增，因拍手喊叫、聊天引住戶抗議，要求小聲點。記者游明煌／攝影

基隆市立田徑場原本是市民每天運動的主要去處，每天都有很多跑步，但因工程一延再延，很多民眾改到體育館外圍走廊跑步、運動、放音樂做早操，但拍手、喊叫及聊天聲，讓住戶十分困擾，有的一大早凌晨4點被吵醒。市府體育場表示，已張貼公告並會協調民眾請大家放低音量，至於田徑場工程預計114年9月可完工、驗收。

田徑場封閉後，運動民眾四散到海門天險，役政公園等環山道路跑步、運動，但近日一直下雨，很多人改到體育館外圍走廊不會淋到雨，卻引發住戶反彈。

「每天一大早運動民眾的聲音就很大聲，跑步、做早操的人會吼叫、拍手，一直來回繞圈圈，還有很人聊天，住戶都被吵得受不了。」住市立體育館旁公寓的林小姐投訴，最近常失眠，都睡不好覺。

還有住戶說，可能最近常下雨，走廊常有運動的人，但真的太早來了很吵，聊天、拍手的聲音，透過回音把一旁的住戶都吵醒 ，大家白天還要上班，希望大家將心比心。

記者今天前往現場了解，運動的民眾說，因為田徑場封閉施工才來這裡運動，每天一大早都很多人，他們只是跑步、運動，上午9點多還有民眾做早操，有喊出「一、二、三」等動作的聲音。

體育場長林柏樹表示，有關體育館運動民眾擾民的問題，體育場已貼公告請運動民眾放低音量，因距民宅很近，也會和跑馬協會協調，雖鼓勵大家運動，但在一大早的時段要體諒住戶安寧。

至於田徑場改建進度，林柏樹說，田徑場工程在108年發包，前廠商因進度的問題解約，後來重新發包今年3月開工施作，按契約113年12月完工，但廠商施工後出土發現原設計有錯誤、疏漏，後來重新檢討、辦理變更設計，工期要到114年6月，期間還要辦理驗收、使用執照取得，最快可能要到114年9月。

林柏樹表示，目前進度27%，在進行看台區的2樓結構體工程，包含停車場基礎開挖及1樓結構體，市府按工程契約督導施工。

基隆體育館運動民眾增，因拍手喊叫、聊天引住戶抗議，要求小聲點。記者游明煌／攝影
基隆體育館運動民眾增，因拍手喊叫、聊天引住戶抗議，要求小聲點。記者游明煌／攝影
基隆體育館運動民眾增，因拍手喊叫、聊天引住戶抗議，要求小聲點。記者游明煌／攝影
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