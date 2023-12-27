信五路候車亭啟用 長者叫好

基隆市信五路公車站原本只有1個站牌，很多長者等車沒地方坐，十分不便，市府設置候車亭昨天啟用，由元大銀行認養，長者稱讚坐起來很舒適。市府表示，信五路是繼城隍廟公車站後，第2座公私協力候車亭，未來預計還有星宇航空、台畜及菸酒公司等企業將加入認養行列。

基隆市政府昨與元大商業銀行一同為新候車亭揭幕，元大認養位於義一路基隆分行對面、健保署基隆聯絡辦公室前公車站牌，打造美觀舒適候車環境。

副市長邱佩琳說，市府接獲議員藍敏煌反映，當地有候車亭需求，即與元大銀行洽談認養計畫，設備融入企業主視覺與基隆觀光景點美照，增添美學概念。

元大副董事長周筱玲表示，設計理念以元大銀行品牌形象結合基隆市市景與海景地標，多了在地性，看到長者能舒適地坐著等公車，非常欣慰。