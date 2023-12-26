快訊

蘇煥智：賴老家2007年並非萬里現址 賴清德說謊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆信五路新建友善候車亭元大認養 長者：坐起來舒適

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影

基隆市信五路公車站原來只有一個站牌，很多長者等車沒地方坐，十分不便，市府設置候車亭今天啟用，並由元大銀行認養，長者說坐起來很舒適。市府表示，信五路是繼城隍廟公車站後，第2座公私協力候車亭，未來預計還有星宇航空、台畜及菸酒公司等更多企業組織將加入認養行列。

基隆市政府今與元大商業銀行一起揭幕，元大認養位義一路基隆分行對面、健保署基隆聯絡辦公室前公車站牌，打造美觀舒適候車環境。啟用很多長者坐著等車，都說很方便。

副市長邱佩琳說，市府接獲議員藍敏煌反映，當地有候車亭的需求，即與元大銀行洽談認養計畫，以新建制式候車亭為基礎，在不影響結構安全為前提，設置候車亭背板，以企業主視覺與基隆觀光景點美照為主。市長謝國樑曾表示候車民眾易焦慮，挑選平穩顏色讓心平靜，同時加入美學概念。

邱佩琳實際坐了之後說很舒適，不用怕颳風下雨，還有立體設計的花晚上會發光，讓晚上多了亮度和色彩，期待未來有更多的企業認養公車亭。

交通處表示，信五路口候車亭位於義一路上，又位處元大基隆分行對面，是市民朋友及外地遊客進出市區行經的主要道路，候車乘客、行人、遊客與通過的車流量較多。

元大副董事長周筱玲表示，她經常來基隆看海、吃美食，設計理念以元大銀行品牌形象結合基隆市市景與海景地標，將在地特色融入視覺，看到長者舒適坐著等公車很開心。

議員藍敏煌秘書藍世昌說，原來只是一個站牌，沒有候車空間、智慧進站系統，十分不便，接獲里長反映後會勘，動用議員零星工程款設置候車亭，對長者和民眾都友善多了。

基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影
基隆信五路新建友善候車亭元大認養，長者：坐起來舒適。記者游明煌／攝影

基隆 認養 公車

延伸閱讀

基隆巡佐洩個資買毒給女毒蟲牟利 基檢起訴痛斥「違法亂紀」

中共空飄氣球今凌晨飄進基隆西北方高空

元大壽個人資管服務 升級

基隆國際移民溫馨分享 新住民更要打算退休、長照人生

相關新聞

影／基隆信五路新建友善候車亭元大認養 長者：坐起來舒適

基隆市信五路公車站原來只有一個站牌，很多長者等車沒地方坐，十分不便，市府設置候車亭今天啟用，並由元大銀行認養，長者說坐起...

影／林口A3計畫道路動土 陳建仁盼中央地方攜手合作

行政院長陳建仁與內政部長林右昌上午出席林口區A3計畫道路新闢工程動土。陳建仁表示在地區的發展交通的韌性扮演很重要的角色，...

鄉代會擬裁鄉幼 鹿野公所：要配套

少子化衝擊，台東縣鹿野鄉代會以節省經費為由，提案要求鄉立幼兒園明年起停止招生、2至3年內裁撤。鄉長李維順憂心小學附幼未收...

就職1周年 陳美玲：宜市11號道路 爭到中央補助

宜蘭市長陳美玲就職周年報告施政成果，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，可望打通東區交通的任督二脈，共融公園也與...

基隆國際移民溫馨分享 新住民更要打算退休、長照人生

基隆市政府昨天舉辦新住民宣導實務分享會，主題包括1999培訓團隊實務分享、共老專題演講和退休生活規畫，除了邀新住民共度耶...

蔡總統到宜蘭參香輔選 民眾熱情高喊「小英，我愛妳」

總統蔡英文今天下午到宜蘭二間廟宇上香祈福，受到民眾熱情高喊「小英，我愛妳」，爭相與她握手。蔡英文感謝宜蘭選民在她選總統時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。