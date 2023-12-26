影／基隆信五路新建友善候車亭元大認養 長者：坐起來舒適

基隆市信五路公車站原來只有一個站牌，很多長者等車沒地方坐，十分不便，市府設置候車亭今天啟用，並由元大銀行認養，長者說坐起來很舒適。市府表示，信五路是繼城隍廟公車站後，第2座公私協力候車亭，未來預計還有星宇航空、台畜及菸酒公司等更多企業組織將加入認養行列。

基隆市政府今與元大商業銀行一起揭幕，元大認養位義一路基隆分行對面、健保署基隆聯絡辦公室前公車站牌，打造美觀舒適候車環境。啟用很多長者坐著等車，都說很方便。

副市長邱佩琳說，市府接獲議員藍敏煌反映，當地有候車亭的需求，即與元大銀行洽談認養計畫，以新建制式候車亭為基礎，在不影響結構安全為前提，設置候車亭背板，以企業主視覺與基隆觀光景點美照為主。市長謝國樑曾表示候車民眾易焦慮，挑選平穩顏色讓心平靜，同時加入美學概念。

邱佩琳實際坐了之後說很舒適，不用怕颳風下雨，還有立體設計的花晚上會發光，讓晚上多了亮度和色彩，期待未來有更多的企業認養公車亭。

交通處表示，信五路口候車亭位於義一路上，又位處元大基隆分行對面，是市民朋友及外地遊客進出市區行經的主要道路，候車乘客、行人、遊客與通過的車流量較多。

元大副董事長周筱玲表示，她經常來基隆看海、吃美食，設計理念以元大銀行品牌形象結合基隆市市景與海景地標，將在地特色融入視覺，看到長者舒適坐著等公車很開心。