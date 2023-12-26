基隆國際移民溫馨分享 新住民更要打算退休、長照人生
基隆市政府昨天舉辦新住民宣導實務分享會，主題包括1999培訓團隊實務分享、共老專題演講和退休生活規畫，除了邀新住民共度耶誕節，並以老年生活發想，希望與國際移民一起成長，共同融入這座城市，為基隆注入樂活、多元的力量。
市府綜合發展處長林麗蟬演講主題是「你老了以後想過什麼樣的生活？」她說，國際移民們在社會扮演著重要的角色，希望大家在台灣的生活能有規劃與保障。國際移民離鄉背井來台，為家庭或職場奉獻大半生，若不及早為退休或長照生活作打算，抗風險能力比起有家庭支持的國人更為脆弱。
林麗蟬希望每一個國際移民在為家人付出時，不要忘了好好愛自己，並為日後的生涯詳細規畫，鼓勵新住民朋友思考、分享自己的老年準備。
眾人討論過程中，年輕力盛的國際移民，容易認為還不需要規劃老年生活，但過了60歲的人認為，那是確實需要及早考慮的問題。他們期待市府規劃更多理財或投資相關課程，還有人提出因為少子化趨勢，部分國中、國小退場，閒置空間可做為共居基地或學習中心，把基隆打造成對青銀都更友善的有愛城市。
市府今年試圖善用並拓展市政信箱與1999市民熱線，並在9月間培訓30名國際移民宣導團隊，盼能以「前輩」的角度，協助初來乍到的外籍市民解惑，貼近國際移民的角度與語言，協助解決問題，減輕來到陌生地的不安。
有國際移民說，在基隆住了10幾年，還不知道有1999專線，如果剛來台灣就知道相關資訊，生活上就比較不會緊張。也有國際移民分享，因為參與培訓並要將資訊分享給其他人，鼓起勇氣走出原本的生活圈，認識更多人，生活更充實。
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