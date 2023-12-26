鄉代會擬裁鄉幼 鹿野公所：要配套

少子化衝擊，台東縣鹿野鄉代會以節省經費為由，提案要求鄉立幼兒園明年起停止招生、2至3年內裁撤。鄉長李維順憂心小學附幼未收2至3歲幼兒，臨時增班不易、跨區就讀很麻煩，不贊成鄉幼關門，29日將召開說明會，邀請鄉親討論，若多數同意就尊重民意。

鹿野鄉代會臨時會提案，鄉公所每年須編列700萬預算維持鄉立幼兒園運作，公所財源拮据，應從113學年起停收新生，舊生按規定讀至畢業為止；2至3歲幼童每學期補助1萬元至其他托兒所就讀。提案上月29日經7名鄉代全數表決通過。

鄉代會主席陳韋吉表示，鄉立幼兒園明年預算高達796萬元，現在每所學校都有幼兒園，若裁撤可年年省下這筆錢，近期接獲不少家長指責，大家也很為難，但基於監督立場做決議，「長痛不如短痛」。

鄉公所指出，各校附幼招收3至6歲幼兒，僅鄉幼招收2歲專班、備有接駁車，停招消息傳出後，已有老師請辭，教學品質受影響。

鄉幼現有55名幼童、12名教職員，幼兒園若裁撤，幼幼班須跨區至關山鎮就讀，明年有10多名幼童登記，裁撤後排隊等待時間更長。

李維順說，小學增班須考量場地與師資，鄉幼明年停招須有配套措施，不支持貿然停招及裁撤，為尊重代表會決議，本月29日將邀地方鄉親召開說明會。