蔡總統到宜蘭參香輔選 民眾熱情高喊「小英，我愛妳」

總統蔡英文今天下午到宜蘭二間廟宇上香祈福，受到民眾熱情高喊「小英，我愛妳」，爭相與她握手。蔡英文感謝宜蘭選民在她選總統時，投給她超過六成的投票率，這次選舉也要拜託大家支持民進黨總統候進人賴清德與立委候選人陳俊宇，1月13日選舉開出最好成績。

蔡總統今天到二結王公廟及羅東永和寺參香，並在永和寺致詞時表示，宜蘭是台灣民主發展的標竿，一路走來許多政治前輩是宜蘭人，這席立委讓年輕人接手，承襲前輩精神，繼續服務及支持民進黨執政。

蔡總統說，施政有成績及有感，是因為總統得票獲得大家支持，她2016年在宜蘭拿到62%得票率，2020年衝到63.2%，這次總統選舉賴清德與蕭美琴二人聯手，一定比蔡英文做得更好，肯定蔡英文路線，請支持賴蕭配。

她提到任內8年8000億元前瞻基礎建設預算，曾在立法院遭在野黨立委抗爭杯葛，後來因為民進黨立委占國會多數，這筆建設預算順利通過，加上公務預算、國營事業挹注台灣的基礎建設。

蔡英文說，前瞻建設替經濟發展打下良好基礎，台灣近幾年經濟表現高居四小龍之首，以GDP為例，2016年17.5兆元，今年預計超過23兆元，全國總稅收增加、股市大幅成長。

針對長照服務有感施政方面，蔡英文上任時長照經費50億元，今年600多億元，明年有800多億元預算投入長照服務，家中有人需要照顧，請長照服務員照顧，民眾只要負擔16%，剩下政府出錢，購買輔具政府補助七成，低收戶全免，中低收入戶只要付10%。