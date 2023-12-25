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基市府公布跨年方案 南港轉運站免費專車送基隆人回家

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供
基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供

基隆市政府今天表示，明年1月1日凌晨0點到2點，將與大都會客運合作，在南港轉運站開闢免費接駁專車回基隆。台鐵也會增開台北開往基隆的區間車，凌晨1點5分、1時50分從台北站發車。市區公車也會配合在1點10分、2點及2點50分，共加開9條路線，協助市民平安返家。

基隆市政府發言人余治明說，基隆民眾參加台北跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行到南港轉運站西站，搭乘免費接駁車返回基隆。

免費接駁專車進入基隆後，先停靠二信循環站，第2站以後行駛動線及停靠站位，均與國道客運2088A路公車一樣，行經仁一路、東明路、東信路、培德路、孝東路、深溪路及新豐街，終點站是海科館站。

交通處公共運輸科長曾令偉說，除了免費接駁專車，國光客運1813路公車也配合跨年活動，延後到凌晨2點收班。台鐵1月1日凌晨增開1314次、1318次區間列車，分別在凌晨1點5分、1點50分從台北站發車，預計1點48分、2點33分抵達基隆站，沿途各站均有停靠。

曾令偉表示，基隆市公車103、104、201、203、302、402、501、505及601路共9線公車，1月1日凌晨1點10分、2點及2點50分自二信循環站發車，行經基隆火車站（南站）、公車總站接駁乘客前往各行政區，均採1段票收費，民眾可多加利用。

基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供
基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供
基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供
基隆市政府發言人余治明今天宣布跨年接駁方案，協助前往台北跨年民眾返回基隆。圖／基市府提供

基隆 公車 跨年晚會

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