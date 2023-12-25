北市跨年晚會 基市府推免費專車助基隆人返家

基隆市政府為讓參加台北市跨年晚會的基隆民眾順利返家，元旦凌晨零時至2時與客運業者合作，推出南港轉運站到基隆免費接駁車，歡迎基隆市民多加利用。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，基隆市民屆時參加台北市跨年晚會後，可搭乘捷運板南線抵達南港站，再步行至南港轉運站西站，搭乘免費接駁車返回基隆，約每15分鐘一班。專車於基隆端先停靠二信循環站後，第2站以後行駛動線及停靠站位都與國道客運2088A路公車一致，終點站為海科館站。

此外，國光客運1813台北到基隆的公車也配合台北市跨年活動，延後至元旦凌晨2時收班；台鐵也於元旦增開1314次及1318次列車，分別於凌晨1時5分與1時50分從台北站發車後，預計1時48分及2時33分抵達基隆站，沿途各站都有停靠。

基隆市政府表示，為加強專車及台鐵列車抵達基隆後前往各行政區的接駁服務，基隆市公車處103、104、201、203、302、402、501、505及601路等9線公車於元旦凌晨1時10分、2時0分及2時50分自二信循環站發車，並行經基隆火車站（南站）或公車總站接駁搭乘火車抵達基隆車站的市民，後續沿原動線前往各行政區，採1段票收費。