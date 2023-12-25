基隆黃金地段三角窗老屋夷為平地怎改建 2地主不同調

基隆市堪稱黃金地段的義一路、信四路口三角窗，3間連棟老屋對比鄰近已改建的高樓，猶如現代都市奇景。市府已認定建築物危害公共安全，通知屋主搬遷及拆除。據了解，這筆土地有2名地主，「小地主」想一起重建，但「大地主」尚無意願，房屋夷平後，寧可買貨櫃屋棲身就好。

基隆市義一路是市區重要道路，沿線房屋多已改建，成為熱鬧的商店街。義一路、信四路口屋齡約70年2層樓老屋，對比鄰近重建的鋼筋混凝土樓房，更加吸引路人目光。愛一路4層樓高的舊製冰廠的2樓地板坍塌，老屋安全成為話題，義一路、信四路口的老屋又被點名。

市府都發處表示，這處路口3間建築物經台灣省土木技師公會進行結構安全鑑定，發現地底土地液化，有傾斜、下陷情況，已通知所有權人明年1月底前停用，明年4月前拆除，逾期市府將代為拆除，再依法求償拆除費用。

當地中正區港通里長林政宏說，老屋安全問題已談論很久，身為里長，很擔心住在裡面的里民，或是通行騎樓的民眾發生意外。既然市府限期搬遷及拆除，會請屋主配合，並協助尋覓營生和棲身處所。

義一路、信四路口3間相連的建物，三角窗和信四路這2間店面生產及維修「風管」，義一路的店面是水電行。水電行因為面積較小，難以自行改建，所以希望土地不要分割，未來拆屋後，能與鄰居共同參與都更合建。

風管工廠由兩兄弟共同經營，與高齡的媽媽同住。兩兄弟說，媽媽看到房子被市府用警戒線圍起來，一直哭，老人家80歲了，這幾天一直在煩惱這件事。

兩兄弟說，有人建議都更改建，但沒有錢怎麼蓋房子？叫建商來一起蓋，「家被人家分走了」怎會心甘情願？市府催促他們搬家，但他們的工作要敲敲打打，會影響到別人，地方不好找。有人建議到瑞芳工業區，但廠房太大，賺不了那麼多哪有辦法租。