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又一公立鄉幼面臨存亡保衛戰 台東鹿野鄉公所頭痛

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣鹿野鄉立幼兒園位在公所後方，鄉代會建議公所明年起停止招生，並於2至3年內裁撤。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉立幼兒園位在公所後方，鄉代會建議公所明年起停止招生，並於2至3年內裁撤。記者徐白櫻／翻攝

少子化衝擊下，台東縣鹿野鄉代會以節省經費為由，提案要求鄉立幼兒園明年起停止招生、2至3年內裁撤。鄉長李維順憂心說，小學附幼未收2至3歲幼兒，臨時增班不容易、跨區就讀又很麻煩，公所不贊成鄉幼關門，29日公所召開說明會，邀請鄉親討論，若多數同意就尊重民意。

鹿野鄉代會臨時會提案，因時空背景改變，5所小學均設幼兒園，鄉公所每年卻要編列700萬預算維持鄉立幼兒園運作，公所財源拮据，應從113學年起停收新生，舊生按規定讀至畢業為止；2至3歲幼童每學期補助1萬元至其他托兒所就讀。

此項提案上月29日經7名鄉代全數表決通過。鄉代會主席陳韋吉表示，以前小學沒有幼兒園，現在每所學校都有，明年預算高達796萬元，若裁撤可以年年省下這筆錢，近期接獲不少家長指責，大家也很為難，但基於監督立場做此決議，「長痛不如短痛」。

鄉幼現有55名幼童、12名教職員。鄉公所指出，各校附幼招收3至6歲幼兒，僅鄉幼招收2歲專班、備有接駁車，停招消息傳出後，已有老師請辭，教學品質受影響。此外，池上鄉2家私幼關門後，幼幼班須跨區至關山鎮就讀，明年有10多名幼童登記排隊，若鹿野鄉也裁撤，排隊等待時間會更長。

鄉長李維順說，小學增班需要考量場地與師資，鄉幼明年停招一定要有配套措施才行，基於教育立場，不支持貿然停招及裁撤，為尊重代表會決議，29日上午9點30分將邀集地方鄉親在公所召開說明會。

台東縣鹿野鄉立幼兒園位在公所後方，鄉代會建議公所明年起停止招生，並於2至3年內裁撤。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉立幼兒園位在公所後方，鄉代會建議公所明年起停止招生，並於2至3年內裁撤。記者徐白櫻／翻攝

小學 幼兒園 鄉長

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