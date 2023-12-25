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宜蘭市長就職周年報告好消息 成功爭取到11號道路補助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長陳美玲就職周年施政成績單，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，打造共融公園也與中央在討論相關細節，這兩大指標性建設都有了很好的起手勢。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲就職周年施政成績單，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，打造共融公園也與中央在討論相關細節，這兩大指標性建設都有了很好的起手勢。記者戴永華／攝影

宜蘭市長陳美玲就職周年報告施政成果，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，可望打通東區交通的任督二脈，共融公園也與中央在討論相關細節，這兩大指標性建設有了很好的起手勢；與會縣議員表示，原本以為11號道路不可能爭取到經費，沒想到陳市長真的做到了。

今天包括縣長林姿妙、市民代表及各里長都出席就職周年活動，致詞者大多提到總建設經費3.5億元的11號計畫道路建設，期待未來鐵路高架與宜蘭高鐵重大建設完工後，配合這條重要的市區道路從火車站通到東港路，有助紓解壅塞的交通。

市長陳美玲表示，她一上任就努力爭取11號計畫道路，辦理地方說明會，積極奔走中央爭取經費，日前已獲得內政部核定2.13億元補助，這條道路是許多人期盼，希望盡早打通東區交通的任督二脈，帶動發展；共融公園部分也持續與國土管理署密切溝通，推敲修正相關細節。

除了兩大指標性建設外，已推動或完成包括舉辦蘭城Chill藝節、擴大監視系統網絡、打造中山公園裝置藝術、南館市場耐震補強、提高生育補助、辦理九芎拾光漫遊蘭城、開辦幼兒園幼幼班、擴大重陽禮金發放對象、啟動南橋社區長青食堂、創辦青年論壇、選派學子赴美參加學生高峰會、獲頒宜蘭縣績優圖書館等。

市民代表會副主席吳建基與縣議員林錫明致詞時肯定市公所團隊努力積極，林錫明說，陳市長月前邀他去中央爭取11號道路補助，他心想「工程預算這麼龐大，怎麼可能爭取得到」？事實證明就是要勇敢走出去；黃定和議員表示，這條道路從後火車站到東港路，是東區最熱鬧之區，道路打通後可望帶動後火車站及東區繁榮，了不起的建設。

陳美玲說，「再興蘭城、幸福宜市」施政願景下，團隊在六大政策面下推動市政發展，已經踏出漂亮的第一步，未來更要上緊發條，感謝市民配合讓九芎城煥發新風采，讓老、中、青、幼不同的世代都能在挺美的宜蘭市，找到那份美美的幸福感。

宜蘭市各里長與市長陳美玲共同高喊「加油」。記者戴永華／攝影
宜蘭市各里長與市長陳美玲共同高喊「加油」。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲就職周年向市民報告好消息，市公所向中央爭取到11號計畫道路補助2億多元，加上縣府及市公所配合款，道路完工後可望打通東區交通的任督二脈。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲就職周年向市民報告好消息，市公所向中央爭取到11號計畫道路補助2億多元，加上縣府及市公所配合款，道路完工後可望打通東區交通的任督二脈。記者戴永華／攝影
市長陳美玲帶領團隊報告就職周年施政成績單，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，打造共融公園也與中央在討論相關細節，這兩大指標性建設都有了很好的起手勢。記者戴永華／攝影
市長陳美玲帶領團隊報告就職周年施政成績單，包括向中央爭取到11號計畫道路2億多元補助，打造共融公園也與中央在討論相關細節，這兩大指標性建設都有了很好的起手勢。記者戴永華／攝影

宜蘭 陳美玲

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