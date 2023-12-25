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花蓮市半數垃圾車使用達15年 換5輛新車投入清運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所更新清潔隊老舊垃圾車，向中央爭取1輛新車，並自行編列預算採購4輛，其中2輛日前已完成交車，另外3車預計明年農曆年前交車。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所更新清潔隊老舊垃圾車，向中央爭取1輛新車，並自行編列預算採購4輛，其中2輛日前已完成交車，另外3車預計明年農曆年前交車。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所清潔隊有22輛密封式壓縮垃圾車，半數車輛使用年限已達15年，其中更有8輛超過18年，偶爾會在清運垃圾途中發生故障，造成民眾不便。市公所向中央爭取1輛新車，並編列預算採購4輛，2車日前已到位，另外3車預計明年農曆年前交車。

花蓮市家戶垃圾每天平均約65公噸，清潔隊員除收運家戶垃圾，今年7月起更增加12處定時定點收垃圾服務。不過清潔隊目前22輛垃圾車齡老舊，市公所考量車輛會有安全風險，且年初時曾發生途中故障影響清運進度，便決定汰舊換新。

市公所指出，依「交通及運輸設備分類明細表」規定，特種車輛屆滿15年得辦理報廢，因此積極向上級單位爭取經費，感謝市民代表會支持，於112年度編列預算840萬元，採購2輛符合環保規定的12立方米密封式壓縮垃圾車，21日完成交車驗收程序。

市長魏嘉彥說，此次換新垃圾車除能保障清潔隊員執勤時的安全，並在符合環保標準下自行編列預算採購，2輛新的低碳垃圾車預備投入垃圾清運行列；為讓隊員們享有更好的工作環境，新車增設防墜落護欄，確保工作安全。

市公所表示，2輛新垃圾車完成交車後，環境部112年度另有補助1輛垃圾車，可望在近期交車，且113年度也編列預算採購2輛新車，預計在明年農曆春節前完成交車，屆時共有5輛新車加入清運，將提升清潔隊服務效能。

花蓮市公所更新清潔隊5輛老舊垃圾車，市長魏嘉彥（中）希望新垃圾車能保障清潔隊員執勤時的安全。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所更新清潔隊5輛老舊垃圾車，市長魏嘉彥（中）希望新垃圾車能保障清潔隊員執勤時的安全。圖／花蓮市公所提供

垃圾車 花蓮

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