基隆改黃線方便臨停 衍生夜間長停困擾

交通部通知各縣市政府在紅線路段部分改畫黃線，或設專用車格，方便計程車和貨車臨時停車。基隆市中心有紅線改畫黃線供臨停，衍生夜間長時間停放影響交通安全問題。交通處長王圳宏說，「紅改黃」是中央政策且具急迫性先施作，後續再豎立禁止夜間停車標誌，與一般黃線路段有所區隔。

記點新制6月1日上路後，引發民怨，民進黨總統候選人賴清德也發聲要求檢討，指交通部立意良善，但作法產生問題，配套措施尚未完備應改進。

王圳宏表示，配合交通部執行這項政策具急迫性，部分路段先施作。明年預算已編列並經議會審議，將再爭取中央補助，全面盤點12公尺以上道路紅線、停車格設置委辦及工程經費，預計明年6月底完成。

年底前會先完成市區有臨停需求的道路，紅線改畫黃線。例如海洋廣場旁忠一路畫黃線，方便民眾搭計程車和下車，「基隆塔」出入口，也因同樣理由比照辦理。義四路未設停車格路段，原本全數畫紅線，交通處評估後，已將全聯福利中心前方路段改畫黃線。王圳宏指出，黃線路段除開放臨時停車3分鐘，晚間8時到隔天上午7時開放夜間停車。近日紅線改成黃線，民眾反映有些道路夜間停車恐引發交通事故，將設置標誌牌，告知用路人特定黃線路段只准臨停，不准夜間停車。