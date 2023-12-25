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首日凌晨4時將湧車潮 元旦連假 蘇花路廊估1.3萬輛次

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

下周就是2024跨年，不少民眾利用3天連假要到東部迎新年曙光，交通部公路局預估，蘇花路廊南下及北上車潮最高峰分別落在假期首日及收假日，全日車流量近1.3萬輛次，30日凌晨4時可能湧車潮，預計元旦晚間8時過後才能紓解。至於目前元旦連假，花蓮旅宿訂房率已達8成8，本周應還會有旅客陸續訂房。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，元旦三天連假，花蓮市與吉安鄉住房率已達9成，中南區住房率接近9成，平均下來全縣住房率為8成8左右。較上周有微幅增加，本周應該還會有旅客陸續訂房。

公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊30日將現南下最大車潮，全日交通量約1.3萬輛次，凌晨4時起湧首波車潮；假期第2天午後蘇花路廊則以北返車流為主；收假日元旦將出現北上車流高峰，車潮自上午11時起陸續湧現至晚上8時後緩解。

東工分局因應連假蘇花路廊車潮，將在30日清晨5時至下午5時、31日上午7時至下午1時、元旦中午12時至傍晚6時，禁止21公噸以上大貨車雙向行駛台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段。

蘇澳及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，並在蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至和仁等3路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

公路局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，元旦連假也祭優惠，搭乘北宜、北花國道客運到東部地區，持票證可享在地有腳租車優惠，回程再享車票優惠。凡持北宜、北花國道客運車票至東部，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程再抵200元。

元旦連假 車潮 蘇花路廊

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元旦連假蘇花路廊預估現1.3萬輛次 首日凌晨4時將湧現車潮

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