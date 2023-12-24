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宜蘭米奪下日本評鑑特別優秀賞 青農葉力嘉義賣做公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙大讚年紀輕輕，就能傳承父親的栽種職人精神與技術，在嚴格的日本評鑑中得獎，真的很不簡單。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙大讚年紀輕輕，就能傳承父親的栽種職人精神與技術，在嚴格的日本評鑑中得獎，真的很不簡單。記者戴永華／攝影

宜蘭優質良米再度躍上國際舞台，年僅年僅24歲的宜蘭市青農葉力嘉參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」榮獲特別優秀賞；葉家三代傳承職人精神種好米，這次拿下國際評鑑殊榮，為感謝各界幫忙協助，提供300包1公斤的白米做義賣，所得捐助公益弱勢。

繼前年宜蘭市30歲稻農劉凱涵首次在日本獲獎，最近再度有青農葉力嘉勇奪「特別優秀賞」，縣長林姿妙、市長陳美玲及市農會理事長林錫明等人前往祝賀、頒發匾額祝賀。

葉家是稻米競賽常勝軍，從爺爺葉水盆先生開始，102年獲得全國十大經典好米，第二代父親葉錫濱先生在104年全國名米產地冠軍賽獲獎，第三代葉力嘉更在日本米‧食味分析鑑定競賽中勇奪特別優秀賞，頂尖的栽培技術代代相傳。

葉力嘉與父親葉錫濱共同耕作面積約45公頃，成立自有品牌「淨好米」，以種植高雄145號、香米品種高雄147號與桃園3號為主，跨海參賽得獎實屬不易。

林姿妙除了對葉力嘉的栽培技術給予肯定外，更印證好山好水的宜蘭，栽培出一期一作的宜蘭米已有高水準表現，在國際上發光發熱。

市長陳美玲說，2年前宜蘭市青農劉凱涵以「進士米」拿下日本特別優秀賞，這次也是宜蘭市青農葉力嘉以「淨好米」再度奪此獎，代表農耕技術的傳承與再提升，代代相傳永續經營，消費者享有優質好米及品味米香的幸福。

今年有5092件稻米參加日本米‧食味分析鑑定競賽，第一階段以儀器分析糙米整粒度、食味值、水分含量、脂肪酸，第二階段以味度計檢測，兩階段總分達160分以上且需從海外各區域組獲最高分，才能進入第三階段與日本都道府縣一起進行官能品評，審查員對外觀、香味、黏度、硬度等項目決定獲獎農友。

葉力嘉感謝爺爺及父親教導他栽種技術及職人精神，他會珍惜這份難得的榮耀，繼續栽種好米與大家分享。

宜蘭市24歲青農葉力嘉（右6）參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，榮獲特別優秀賞。記者戴永華／攝影
宜蘭市24歲青農葉力嘉（右6）參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，榮獲特別優秀賞。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙誇葉力嘉從小吃好米，才能長得這麼高。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙誇葉力嘉從小吃好米，才能長得這麼高。記者戴永華／攝影
葉家務農傳三代，左為葉力嘉的爺爺葉水盆、右為他的父親葉錫濱，都曾經在國內大型稻米比賽拿下殊榮。記者戴永華／攝影
葉家務農傳三代，左為葉力嘉的爺爺葉水盆、右為他的父親葉錫濱，都曾經在國內大型稻米比賽拿下殊榮。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市農會理事長林錫明與農糧署贈送大紅海報祝賀。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市農會理事長林錫明與農糧署贈送大紅海報祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭市24歲青農葉力嘉（左七）參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，榮獲特別優秀賞。記者戴永華／攝影
宜蘭市24歲青農葉力嘉（左七）參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」，榮獲特別優秀賞。記者戴永華／攝影

宜蘭 青農 林姿妙 農會

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