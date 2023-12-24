花蓮縣府外牆變美了 環保互動光雕慶耶誕

花蓮縣政府為歡慶耶誕節，利用自動化光雕展演系統，投影在縣府大樓，有漂亮的耶誕房屋、山海與原民文化等，讓光影藝術美化大樓牆面。遊客還可透過手機數為互動，只要掃描QR code上傳照片與留言，就能成為展演的一部分，甚至有虛擬煙火可欣賞，環保又有節慶氣氛。

縣府指出，縣府大樓成為「花蓮幸福聖誕城」主題區大布幕，透過光雕技術，投影展現花蓮獨特多原的原民文化與創意，將原民文化與耶誕元素圖騰色調結合，成為花蓮獨特設計圖樣燈光沿著屋簷照亮整面牆，呈在光影投射的夜晚，感受壯麗及多元的花蓮。

負責光雕的設計公司表示，今年採用互動式光雕，遊客只要用手機掃描QR Code並拍照，可化身為可愛薑餅人，也可留下永續宣言，變成一張卡片，轉化為數位煙火與溫馨的祝福，投放縣府大樓的牆面上。全部採用電腦自動化運行，無需設置實體耶誕裝置，不只可以長時間放置，也節省人力維護。

縣府表示，花蓮是多元文化永續創新城巿，運用科技與文化的兼容並蓄，今年縣府大樓的牆面上設計永續宣言互動遊戲，即日起至明年1月15日，期間每天晚上6時至10時為主秀展演時間。