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元旦連假蘇花路廊現1.3萬輛次 首日凌晨4時將湧現車潮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路局預估，蘇花路廊假元旦連假首日及收假日將湧現南下及北上車潮最高峰，兩天全日車流量均約1.3萬輛次。本報資料照片
公路局預估，蘇花路廊假元旦連假首日及收假日將湧現南下及北上車潮最高峰，兩天全日車流量均約1.3萬輛次。本報資料照片

下周將迎來2024年，不少民眾利用3天連假到東部迎接新年曙光，交通部公路局預估，蘇花路廊南下及北上車潮最高峰將分別落在假期首日及收假日，全天車流量近1.3萬輛次，尤其30日凌晨4時可能就會湧現車潮，元旦當天要到晚上8時過後交通才能紓解。

公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊將在30日出現南下最大車潮，全天交通量約1萬3000輛次，凌晨4時起湧現首波車潮，尖峰時段最高車流量達每小時980輛，車多時段平均每小時車流量約850至950輛，壅塞情形可能下午2時後緩解。

假期第2天午後蘇花路廊以北返車流為主；收假日元旦將出現北上車流高峰，全天交通量同樣約1萬3000輛次，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚上8時後緩解。

東工分局因應連假期間蘇花路廊車潮，將在30日清晨5時至下午5時、31日上午7時至下午1時，及1月1日中午12時至傍晚6時，禁止21公噸以上大貨車雙向行駛台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段。

同時，在蘇澳地區及崇德地區尖峰時段，設置大客車優先通行措施，並在蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至和仁等3路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩。

另外，公路局鼓勵民眾搭乘大眾運輸，元旦連假期間祭出優惠服務，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區，持票證除可享有在地有腳租車優惠，回程再享車票優惠。凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。

元旦連假 車潮 蘇花路廊

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