蕭美琴宜蘭輔選「投賴清德送蕭、投陳俊宇送游錫堃」

民進黨副總統候選人蕭美琴參選後首度到宜蘭輔選，說目前政府五院中，立法院長游錫堃、監察院長陳菊都是宜蘭人，民進黨政府非常重視宜蘭，喊出「投賴清德送蕭美琴、投陳俊宇送游錫堃」；蕭美琴批國民黨企圖杯葛鐵公路等各項建設預算，還好立院人數足夠才通過，所以要支持民進黨立委過半。

蕭美琴今天上午先到頭城鎮果園體驗黃金茂谷柑採收，離開時媒體詢問對趙少康口誤的看法，蕭回答「我們都認為賴清德是最好的總統」；第二站到三星鄉參加挺台灣鄉鎮市說明會，雖然天氣寒冷下著微雨，仍有數百鄉親熱情參與，高呼「賴清德當選、蕭美琴當選、陳俊宇當選」。

蕭美琴表示，在花蓮服務10多年，深刻體認到宜蘭花蓮是生活共同圈，交通、農業、各種議題都是相通的，宜蘭塞車，花蓮也塞車，花蓮買不到車票，宜蘭也買不到，宜蘭未來的交通建設，如高鐵延伸宜蘭等案都能惠及花蓮，已經一步步推動、改善。

蕭美琴話鋒一轉，政府想通過鐵公路建設、前瞻計畫等各項預算時，卻遭到國民黨立院黨團杯葛，甚至在場外戳氣球等行徑意圖阻擋，幸好民進黨立委人數足夠得以通過；立院一定要過半，且立法委員也是地方與中央溝通的橋樑，請鄉親們支持民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇。

蕭美琴說，陳俊宇近日遭到攻擊抹黑，國民黨數十年來選舉步數從未改變，游錫堃當年選省議員也遇上同樣手段；宜蘭要發揮民主精神，支持正派的候選人陳俊宇，也讓游錫堃繼續擔任立院龍頭，當然更別忘記總統票投賴清德，「投賴清德送蕭美琴、投陳俊宇送游錫堃」。

蕭美琴表示，大陸威權擴張威脅區域穩定，但台灣人都知道，要靠著國防實力、經濟實力、外交朋友，才不會被欺負。台灣人愛好和平、支持民主，越來越多國家開始關心台灣。疫情期間台灣人向國外捐口罩，世界各地災害發生也會主動幫忙；台灣有困難，比如2年前缺疫苗時，也受到各國幫助。

蕭美琴認為，目前世界各國信任蔡英文總統的穩健路線，冷靜不躁進、不挑釁大陸、認真負責；只有賴清德才能延續蔡英文路線，再次懇請鄉親支持，賴蕭配一定不會漏氣，長照也好、幼托也罷，經濟更不會落後，拚出台灣人的尊嚴。