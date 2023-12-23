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花蓮火車站前停車場26日啟用 每日上限150元轉乘有優惠

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用，臨停每半小時10元，全日最高150元。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用，臨停每半小時10元，全日最高150元。記者王燕華／攝影

花蓮火車站、花蓮轉運站旁「站前停車場」26日開始收費啟用，共有91格汽車停車格，收費每半小時10元，每日上限最高150元，為鼓勵公共運輸，提供轉乘停車費減免，另有臨停未滿30分鐘免費等3項臨停優惠。

「站前停車場」位於火車站前的國興一街，91格停車格包含身障停車格2格、婦幼停車格2格，還有4格充電車位，大型重機也可停放，依小型車收費。縣府建設處表示，站前提車場位於火車站、轉運站旁，是轉乘熱區，為了鼓勵公共運輸，提供轉乘優惠。

民眾在站前停車場臨時停車，當天使用悠遊卡轉乘台鐵、市區客運及公路客運，且有扣款紀錄，再持悠遊卡扣繳停車費，臨停費用每次優惠10元；月租停車者，則依當月轉乘天數的扣款紀錄，折抵次月月租費，最高可折抵10%。

此外，站前停車場另有3項臨停優惠，包括臨時停車未滿30分鐘免費；周邊的國聯里、國盛里里民月租費8折；持有花蓮縣政府社會處發放的身心障礙停車證的身心障礙人士，停車前3小時免費，3小時後的臨停費用半價優待。若是外縣市身心障礙人士，須到繳費機按服務鈴，由專人服務登錄身心障礙停車證證號，給予停車費優惠。

花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用，有包含4格充電車位在內的91格停車格。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用，有包含4格充電車位在內的91格停車格。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的「站前停車場」26日起收費啟用。記者王燕華／攝影

火車站 停車場 停車費

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