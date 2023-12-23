花蓮火車站前停車場26日啟用 每日上限150元轉乘有優惠

花蓮火車站、花蓮轉運站旁「站前停車場」26日開始收費啟用，共有91格汽車停車格，收費每半小時10元，每日上限最高150元，為鼓勵公共運輸，提供轉乘停車費減免，另有臨停未滿30分鐘免費等3項臨停優惠。

「站前停車場」位於火車站前的國興一街，91格停車格包含身障停車格2格、婦幼停車格2格，還有4格充電車位，大型重機也可停放，依小型車收費。縣府建設處表示，站前提車場位於火車站、轉運站旁，是轉乘熱區，為了鼓勵公共運輸，提供轉乘優惠。

民眾在站前停車場臨時停車，當天使用悠遊卡轉乘台鐵、市區客運及公路客運，且有扣款紀錄，再持悠遊卡扣繳停車費，臨停費用每次優惠10元；月租停車者，則依當月轉乘天數的扣款紀錄，折抵次月月租費，最高可折抵10%。