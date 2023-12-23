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台東山區居民行動通訊受阻險送命 各方協助送上耶誕禮物

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉大坡村北溪受地形阻礙，因此造成訊號並不穩定，電信業者日前完成裝設寬頻基地台，村民們覺得是很有感的耶誕禮物。圖／讀者提供
台東縣池上鄉大坡村北溪受地形阻礙，因此造成訊號並不穩定，電信業者日前完成裝設寬頻基地台，村民們覺得是很有感的耶誕禮物。圖／讀者提供

台東縣池上鄉大坡村北溪耶誕節前夕收到一份直呼最溫暖、最有感的耶誕禮物，村民表示，早期使用行動電話通話的訊號非常不穩定，日前遇到中央民意代表反應狀況後經裝設寬頻基地台後獲得改善，從此不用再擔心通話「累格卡卡」了。

居住當地的劉姓村民表示，北溪地理位置位在大坡村後方的山坡上，聚落的居民考量裝機費用選擇裝設室內電話的戶數並不多，大多數的人還是習慣申請行動電話；由於該地形阻礙多，因此造成訊號並不穩定，曾發生有年長者突然疾病發作結果無法即時打電話向外求助險些送命。

也有近年返鄉定居的村民每天一早都得將手機電話擺放在有些微訊號的位置，而每每電話鈴聲一響起就得飛奔接聽深怕漏接重要訊息。日前村民遇到中央民代下鄉向其反應此事，隨即獲允諾會盡速將問題反應給電信業者尋求解決方案。

電信工程人員到現地實際勘查後，找到合適地點裝設寬頻基地台，並趕在耶誕節前夕完成訊號的接收作業；村民們都對這份耶誕禮物覺得很有感，表示從此以後不用怕外地的親人聯絡漏接，遇到緊急事故也不會出現無法對外求助。

台東縣池上鄉大坡村北溪受地形阻礙，因此造成訊號並不穩定，電信業者日前完成裝設寬頻基地台，村民們覺得是很有感的耶誕禮物。圖／讀者提供
台東縣池上鄉大坡村北溪受地形阻礙，因此造成訊號並不穩定，電信業者日前完成裝設寬頻基地台，村民們覺得是很有感的耶誕禮物。圖／讀者提供

基地台 耶誕節 北溪

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