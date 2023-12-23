基隆東岸商場及潮境公園智慧化公廁 異味超標通知清掃

基隆市公共空間、風景區等公廁使用率，雖然清潔人員有定期清理，但一旦使用人數多了之後，民眾反映常會有「味道」，環保局近日首設兩處「智慧化公廁」示範點，分別在東岸商場及潮境公園，異味偵測模組只要偵測異味超標，即通知清掃除臭，讓民眾有清新空氣上得舒服。

環保局表示，新增「智慧化公廁」有3重偵測模組，洗手乳偵測模組透過以分鐘為單位，記錄使用狀況並即時偵測剩餘量；人流偵測模組偵測公廁使用人流統計，未來作為企業認養誘因；異味偵測模組即時偵測使用狀況並監控廁所氣味。

環境管理科代理科長李雨軒說，偵測數據會立即回傳雲端通訊系統，再由系統即時通知相關管理單位，清潔人員能夠即時到場清潔，也了解異味原因，有助於掌握公廁使用情況。

李雨軒表示，公廁整潔管理已不再侷限於過去只重視不髒、不濕、不臭，配合科技導入智慧化管理，更有人性化管理，符合民眾如廁需求。東岸商場及潮境公園都是觀光人潮多的地方，如果評估成效好會推廣到其他公廁。

「有的使用後沒有沖水，或者是溢出來，就會臭。」一名東岸商場如廁的李姓婦人反映，因常很多人排隊，太多人使用後也常有異味，空氣不好。

另外，信義區槓子寮砲台是基隆市現存砲台古蹟中，規模最大且保存最完整的，平時有不少遊客，舊廁所老舊有味道、對長者不夠友善。市環保局向環境部爭取補助經費，協助文化局興建公廁，近日也完工。