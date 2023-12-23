補助交通客輪汰換 台東首辦

台東縣5艘交通客輪服務逾20年，縣府爭取3億元經費全台首辦補助客輪業者民船汰舊換新，保障縣民與遊客搭船的安全及便利性，預計最快明年第1艘新船將投入營運。客輪業者表示，新船可大幅省下維護成本，樂意汰換。

縣長饒慶鈴表示，政府提供補助給船家汰換新購建船，台東是首辦示範縣市，希望提高業者汰換船隻意願，畢竟台東目前有5艘交通客輪服務超過20年，安全和舒適都漸不符需求，縣府與交通部航港局合作推動。

台東有綠島及蘭嶼2個島嶼鄉，島上居民及遊客進出多靠交通客輪運輸，3家客輪業者已有5艘客輪服務超過20年，須經常定期維護保養，龐大維護成本讓業者吃不消，但新購新船花上千萬元，一直盼政府能協助。

客輪業者表示，以270噸老客輪，每次進船塢維修保養就要花幾十萬元以上，若更換零件或大修，百萬元跑不掉，為不影響離島交通，他們也是咬牙苦撐，政府補助汰換新船，他們很樂意。

縣府交觀處指出，業者申請補助新船需配合包括新船舶要符合節能減碳及環保油品規範、及依財團法人台灣設計研究院美學規範手冊來設計建船、且依規定設置行李櫃、行李架、10年內努力達成船員平均年齡下降。

另得配合取消淡季補貼改以義務無償方式執行6年淡季航班航運、依規定設無障礙設施、配合政策天災或疏運等緊急調度。