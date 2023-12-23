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宜蘭交通建設成焦點 縣府：與中央共同努力

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙就職5周年，昨天向縣民報告施政成果，交通重大建設成焦點，林姿妙表示，交通建設部分，今年10月宜蘭轉運站已投入營運，羅東轉運站預計明年3月完工，並積極爭取高鐵延伸宜蘭、台62線延伸、國道5號銜接蘇花改、蘇花安等計畫，讓宜蘭成為東部轉運中心。

除了交通，縣內其他重大建設如南方澳第一拍賣魚市場、清水地熱發電廠、利澤地熱發電廠等陸續完工投入使用，陽明交大附設醫院二期擴建工程、五結防潮閘門重建、蘇澳溪分洪道、縣立圖書館等也一一開工。

民生日常等有感政策明年起將提高生育津貼到1萬5000元，增設1處公共托嬰中心；青年創業方面，在中興文創園區成立東部青據點，並提供青年穩定就業獎勵金；長照部分，辦理長青食堂2.0、健康存錢筒計畫，獲得112年健康城市暨高齡友善城市創新獎。

民進黨議員陳文昌批評，林姿妙推動重大建設其實都是中央核定補助的計畫，怎能算她政績？過去5年未留下任何獨力操辦的建設，未來3年也未見規畫，令人遺憾。

民眾黨立委陳琬惠認為，林姿妙向中央爭取許多交通建設，不過地方也會擔心能不能如期施工，建議縣府定期與相關單位、立委開會，盯緊進度。

副縣長林茂盛回應，宜蘭多數重大工程確實都是中央、地方共同打拚的成果，尤其縣府財政並不充裕，需要中央的支持，重要的是努力建設宜蘭，讓縣民享受更好的生活，縣府主導的中小型工程或是建設也會積極地推動。

高鐵延伸宜蘭 林姿妙 青年

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