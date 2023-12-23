快訊

蘇貞昌說賴清德是歹命仔 翟本喬指出「問題點」：這個滿奇怪的

觀察站／老金童鬥戰貓 公主獨腳戲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首創AI輔助運動 花蓮精準臨床運動中心 揭牌

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市衛生所全國首創的AI智慧精準臨床運動中心揭幕，民眾可以透過平板，即時回饋自己運動強度，更有動力。記者王燕華／攝影
花蓮市衛生所全國首創的AI智慧精準臨床運動中心揭幕，民眾可以透過平板，即時回饋自己運動強度，更有動力。記者王燕華／攝影

花蓮衛生所成立精準臨床運動中心，全國首創以AI智慧系統輔助健身器材，明年元旦起，慢性病、代謝症候群等缺乏運動患者，經醫師看診後，開立客製化運動處方箋，可以使用中心健身器材，系統即時呈現運動強度、次數等數據，醫師視成效調整處方，病患能看到自己的進步，提升運動意願。

AI智慧精準臨床運動中心由花蓮市衛生所與慈濟大學合作推動，共11套運動器材，分成有氧、阻力型、垂直律動儀3類，還獲得立法院厚生會運動醫學委員會等單位協助，昨天由花蓮縣衛生局副局長鍾美珠、健保署東區分組組長黃兆杰等人揭牌。

衛生所主任胡易多說，病患須先做前測，再由醫師評估數據，訂定3個月的客製化運動處方箋，每周運動頻率約1到3次，每月檢測調整，3個月後抽血檢視成效，若良好就可「畢業」，希望病患養成持續運動習慣，改善身體。

胡易多說，明年起，花蓮市衛生所每周三上午有專門的運動處方箋門診，臨床運動中心周一到周五上班時間開放，安排專業指導員輪班指導，持有運動處方箋的病患需下載App，綁定QR Code。

立院厚生會運動醫學委員會委員黃森芳說，台灣十大死因70%是非傳染性疾病，重要的危險因子就是缺乏運動，這套系統在台灣剛起步，希望未來全國都能推動。

運動 衛生所 花蓮

延伸閱讀

范雲號召百位學者 力挺張美慧翻轉花蓮

AI輔助運動 全國首創花蓮市衛生所精準臨床運動中心揭幕

首家公辦公營長照機構 落腳花蓮萬寧收治精障失能者

讓世界看見花蓮！「白羽岸pahanhannan」地景作品榮獲國際建築設計獎項

相關新聞

首創AI輔助運動 花蓮精準臨床運動中心 揭牌

花蓮市衛生所成立精準臨床運動中心，全國首創以AI智慧系統輔助健身器材，明年元旦起，慢性病、代謝症候群等缺乏運動患者，經醫...

補助交通客輪汰換 台東首辦

台東縣5艘交通客輪服務逾20年，縣府爭取3億元經費全台首辦補助客輪業者民船汰舊換新，保障縣民與遊客搭船的安全及便利性，預...

基隆長庚商圈獲8千萬 改善人行、通學環境

基隆市建德國中小周邊人行環境老舊，學生通行時為避開路阻，需與車爭道。內政部及市府花8千多萬元改善，串連麥金路長庚生活圈，...

宜蘭交通建設成焦點 縣府：與中央共同努力

宜蘭縣長林姿妙就職5周年，昨天向縣民報告施政成果，交通重大建設成焦點，林姿妙表示，交通建設部分，今年10月宜蘭轉運站已投...

基隆海科館光藝術燈藝點亮 水母星光大道、鯨舞門好美

國立海洋科技博物館「光藝術燈藝」今晚點亮，持續到明年6月30日，每天下午5點至晚上9點亮燈，吸引不少民眾參觀、打卡，欣賞...

串連正濱港和海大親水空間 基隆結合民宿、露營車推觀光體驗

基隆市政府與國立台灣海洋大學今天在海大召開「市海再生平台會議」，海大提出北寧路海岸防護改善計畫。市長謝國樑說，藉由正濱漁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。