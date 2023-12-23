首創AI輔助運動 花蓮精準臨床運動中心 揭牌

花蓮市衛生所成立精準臨床運動中心，全國首創以AI智慧系統輔助健身器材，明年元旦起，慢性病、代謝症候群等缺乏運動患者，經醫師看診後，開立客製化運動處方箋，可以使用中心健身器材，系統即時呈現運動強度、次數等數據，醫師視成效調整處方，病患能看到自己的進步，提升運動意願。

AI智慧精準臨床運動中心由花蓮市衛生所與慈濟大學合作推動，共11套運動器材，分成有氧、阻力型、垂直律動儀3類，還獲得立法院厚生會運動醫學委員會等單位協助，昨天由花蓮縣衛生局副局長鍾美珠、健保署東區分組組長黃兆杰等人揭牌。

衛生所主任胡易多說，病患須先做前測，再由醫師評估數據，訂定3個月的客製化運動處方箋，每周運動頻率約1到3次，每月檢測調整，3個月後抽血檢視成效，若良好就可「畢業」，希望病患養成持續運動習慣，改善身體。

胡易多說，明年起，花蓮市衛生所每周三上午有專門的運動處方箋門診，臨床運動中心周一到周五上班時間開放，安排專業指導員輪班指導，持有運動處方箋的病患需下載App，綁定QR Code。

立院厚生會運動醫學委員會委員黃森芳說，台灣十大死因70%是非傳染性疾病，重要的危險因子就是缺乏運動，這套系統在台灣剛起步，希望未來全國都能推動。