偏鄉長照增量能！玉里醫院萬寧院區轉型住宿長照機構　

花蓮縣玉里醫院獲衛福部1億2000萬元經費挹注，整建萬寧院區老舊建物，將公費養護床轉型為住宿長照型機構，提供100床住宿式長照服務，是全台首家公辦公營精神長照機構；明年祥和院區、溪口院區也將啟動，以修繕或新建方式，連同萬寧院區，共可提供1010個床位，收治精神障礙失能者及社區失智病人。

因應高齡化社會，衛福部推出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，長期收容精神障礙失能者的玉里醫院，於108年提出申請，其中位於富里鄉的萬寧院區，獲得衛福部長照司核定1億2000萬元修繕既有建物，在院方積極推動下，走得最快，今天啟用，是全台公費養護床完成轉型立案的第一個部立醫院，也是富里鄉第一家住宿式長照機構。

玉里醫院表示，萬寧院區早在民國64年成立，當時是萬寧作業所，收治公費養護病人。獲衛福部挹注翻修並申請立案，設備新穎，包括照護人力、房型比率等，都符合長照法規定，可提供更好的照護品質，也規畫精神科、內科、家庭醫學科、神經內科、耳鼻喉科及牙科等門診，搭配復健治療，全方位照顧長照住民。

院方表示，萬寧住宿長照機構共100床，包含6張失智床位；玉里鎮祥和院區及壽豐鄉溪口院區，明年同步啟動，祥和院區是修繕老舊建物，可提供510床，溪口院區將新增兩棟建物各200床，一共910床，連同萬寧院區，三院區共有四個長照住宿型機構，提供1010個床位，滿足該院住民長照需求，也兼顧社區失能長者的照顧。