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偏鄉長照增量能！玉里醫院萬寧院區轉型住宿長照機構　

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
衛福部長薛瑞元（前排中）今天出席玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構啟用儀式，參觀內部設備。圖／衛福部提供
衛福部長薛瑞元（前排中）今天出席玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構啟用儀式，參觀內部設備。圖／衛福部提供

花蓮縣玉里醫院獲衛福部1億2000萬元經費挹注，整建萬寧院區老舊建物，將公費養護床轉型為住宿長照型機構，提供100床住宿式長照服務，是全台首家公辦公營精神長照機構；明年祥和院區、溪口院區也將啟動，以修繕或新建方式，連同萬寧院區，共可提供1010個床位，收治精神障礙失能者及社區失智病人。

因應高齡化社會，衛福部推出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，長期收容精神障礙失能者的玉里醫院，於108年提出申請，其中位於富里鄉的萬寧院區，獲得衛福部長照司核定1億2000萬元修繕既有建物，在院方積極推動下，走得最快，今天啟用，是全台公費養護床完成轉型立案的第一個部立醫院，也是富里鄉第一家住宿式長照機構。

玉里醫院表示，萬寧院區早在民國64年成立，當時是萬寧作業所，收治公費養護病人。獲衛福部挹注翻修並申請立案，設備新穎，包括照護人力、房型比率等，都符合長照法規定，可提供更好的照護品質，也規畫精神科、內科、家庭醫學科、神經內科、耳鼻喉科及牙科等門診，搭配復健治療，全方位照顧長照住民。

院方表示，萬寧住宿長照機構共100床，包含6張失智床位；玉里鎮祥和院區及壽豐鄉溪口院區，明年同步啟動，祥和院區是修繕老舊建物，可提供510床，溪口院區將新增兩棟建物各200床，一共910床，連同萬寧院區，三院區共有四個長照住宿型機構，提供1010個床位，滿足該院住民長照需求，也兼顧社區失能長者的照顧。

衛福部長薛瑞元今天出席啟用典禮表示，玉里醫院三院區提供上千個床位，初估可因應花蓮地區未來的住宿式長照需求，減輕家庭照顧負擔，達成在地老化，具有指標性的意義，未來會持續推動，積極布建居家式、社區式及住宿式服務，為失智、失能者及家庭照顧者，提供適切服務。

衛福部玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構，設備更新穎，照護人力也更充裕。圖／衛福部提供
衛福部玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構，設備更新穎，照護人力也更充裕。圖／衛福部提供
衛福部玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構，今天揭牌啟用。圖／玉里醫院提供
衛福部玉里醫院萬寧院區公費養護床轉型住宿式長照機構，今天揭牌啟用。圖／玉里醫院提供

長照 住宿 衛福部 薛瑞元 高齡化

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