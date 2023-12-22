基隆建德國中小通學步道8千萬改善 與麥金路長庚生活圈規畫

基隆市建德國中小周邊人行環境老舊，甚至有路阻，影響學生通行安全，內政部及市府花費8千多萬元，串連麥金路長庚生活圈周邊改善，內政部長林右昌、立委蔡適應今天視察進度，蔡適應說，施工要注意步道介面和路障移除，長庚商圈有眾多的機車族群會來買菜購物、洽公辦事，要注意行人和機車的空間競合。

立委候選人鄭文婷、市議員洪森永、張之豪、吳驊珈、施偉政等人出席，基隆市政府工務處說明，「安樂區建德國中通學步道改善計畫」案核定經費1442萬元，中央補助1182萬元占82%，預計113年9月完工，主要規畫校園、周邊人行道點線面串聯延伸，提供更舒適安全的人行環境給學童及用路人使用。

「長庚生活圈周邊串聯計畫暨人行環境改善工程」按核定總經費7125萬元，中央補助5843萬元、82%。預定114年5月完工後，提供給居民、就醫民眾往來無障礙生活環境。

蔡適應表示，麥金路和長庚商圈的人行改善，要注意會不會影響機車停放的空間，長庚商圈有眾多的機車族群，會來買菜購物、洽公辦事，要注意行人和機車的空間競合。

蔡適應還說，有部分人行道垂直面上，有冷氣、牆面的磁磚，因為過去發生過掉落物砸傷行人，他請工務處務必要來通盤考量，看是否騎樓路平也一併來施作，避免走在騎樓之外；還有共同管溝的部份，他也請工務處一起來進行施作。

蔡適應表示，這兩個計畫預算共大約8567萬元，內政部補助7025萬元，基隆市政府自籌1542萬元，預計113年度執行、工期大約1年，期盼未來學童的通學環境更加友善。

林右昌說，內政部推動「提升道路2.0」計畫，基隆市道路品質改善核定7案，經費2億3千多萬，中央補助1億9千多萬元，要改善民眾通行與人本環境品質。明年開始全台有4年400億人本環境改善經費，中央經費充裕，希望市府把握機會，持續改善人行環境。