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全台天氣急降！台東「鐵花燈の祭」周末將降雪
台東縣政府日前推出「鐵花燈の祭」活動，繽紛造型主題燈飾廣受歡迎後，決定這周末加碼多場降雪秀，將鐵花新聚落打造耶誕雪白浪漫氛圍。有民眾相當期待說「天冷太應景了！」
縣府交觀處表示，降雪時間為23、24日兩天的晚間6點至10點，每半小時降雪，分別為晚上6點、6點半、7點、7點半、8點、8點半、9點、9點半、10點，共9場次。
「鐵花燈の祭」活動於這個月11日開幕以來，8公尺高的耶誕大麋鹿及各樣繽紛的造型主題燈飾，吸引許多民眾朝聖，成為市區新興的拍照打卡熱點，至今已累積破10萬人次造訪。
為感謝鄉親及遊客對「鐵花燈の祭」的喜愛，縣府不僅將點燈時間從晚上10點延長至10點半，更加碼安排降雪秀，打造充滿白色耶誕浪漫的鐵花新聚落，邀請大家賞雪、玩雪。
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