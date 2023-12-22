基隆愛一路老屋坍塌 21日強制拆除

基隆市愛一路1幢4層樓建築日前坍塌，市府依建築法認定建物已傾頹，有危害公共安全疑慮，昨天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。

這幢坍塌建物在1957完工，屋齡66年，鄰近崁仔頂魚市場，先前是製冰廠，土地面積約160平方公尺，樓地板面積約570平方公尺。建物的樓地板15日崩落，騎樓有多輛機車受損，幸未造成傷亡。

市府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，經土木技師公會派員鑑定，發現建物因柱邊滲水造成樓地板塌陷，有危害公共安全疑慮，決定依建築法強制拆除。

市府排定昨天施工，事先做好防護措施並申請路權，大型機具上午9時起啟動，伸長吊臂以「大鋼牙」破壞建物的4樓，拆除過程中出動水車射水，減少粉塵溢散，避免汙染環境和危害民眾健康。

傅俊昇表示，拆除費用預估400萬元，希望建物所有權人自行和拆除廠商協調確切金額，若是協調不成，市府會先動用預備金墊付款項，再依規定向所有權人追討費用。