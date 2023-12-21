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基隆崁仔頂魚市旁閒置製冰廠坍塌 市府強制拆除今動工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市愛一路1棟4樓建築日前坍塌，市府認定有危害公共安全疑慮，今天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路1棟4樓建築日前坍塌，市府認定有危害公共安全疑慮，今天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。記者邱瑞杰／攝影

基隆市愛一路1棟4樓建築日前坍塌，市府依建築法認定建物已傾頹，有危害公共安全疑慮，今天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。

這棟坍塌建物在1957完工，屋齡已66年，因為鄰近崁仔頂魚市場，先前是製冰廠，土地面積約160平方公尺，樓地板面積約570平方公尺。這棟建物的樓地板15日崩落，騎樓有多輛機車受損，未造成人命傷亡。

市府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，經土木技師公會派員鑑定，發現建物因柱邊滲水造成樓地板塌陷，有危害公共安全疑慮，決定依建築法強制拆除。

市府排定今天施工，並事先做好防護措施並申請路權，大型拆咻機具上午9點起啟動，伸長吊臂以「大鋼牙」破壞建物的4樓，拆除過程中出動水車射水，減少粉塵溢散，避免汙染環境和危害民眾健康。

傅俊昇說，拆除費用預估400萬元，希望建物所有權人自行和拆除廠商協調確切金額，若協調不成，市府會動用預備金先付款，再依規定向所有權人追討相關費用。

吳姓女子早年曾租用這棟建築的1樓做生意，後來發現屋內有水泥塊崩落，雖然生意很好，考量自己和顧客安全等因素，12年前搬到隔壁做生意。幾天前看到房子垮了，好可怕，還是拆掉比較好。

基隆市愛一路1棟4樓建築日前坍塌，市府認定有危害公共安全疑慮，今天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路1棟4樓建築日前坍塌，市府認定有危害公共安全疑慮，今天強制拆除，預計1個月內拆除完畢。記者邱瑞杰／攝影

建築 基隆 路權

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