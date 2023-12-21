基隆愛一路老屋樓板坍塌 4樓建物1個月內拆完

基隆市愛一路1棟4樓建物樓地板15日中午12時許崩塌，壓毀騎樓多輛機車，幸無人受傷，市府今天展開強制拆除作業，預計1個月內拆除完畢。

基隆市政府在施工前已做好防護措施並申請路權，前置作業完成後，今天上午9時許，怪手伸長吊臂以前端的大鋼牙破壞建物4樓，施工單位並出動水車朝4樓射水，以減少粉塵。

市府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，這棟建物於民國46年完工為合法建物，先前作為製冰廠使用，所有權登記為冷凍公司，樓地板面積約570平方公尺，土地面積約160平方公尺。

傅俊昇說，經土木技師公會派員鑑定後，建物因柱邊滲水造成樓地板塌陷，依建築法認定建物已傾頹或朽壞，而有危害公共安全疑慮，才決定強制拆除，希望今天能將4樓拆完，預計1個月內拆除完畢。

傅俊昇說，拆除費用預估新台幣400萬元，希望所有權人能自行和拆除廠商協調確切金額，若協調不成，市府會動用預備金先付款，後續會依規定向所有權人追討相關費用。

攤商吳姓女子表示，10多年前她承租在坍塌建物內擺攤，因發生樓地板崩落大塊水泥塊，當時生意很好，有許多顧客進出，考量顧客安全等因素，決定民國100年搬到隔壁繼續營業，塌陷時很可怕，還是拆除比較好。