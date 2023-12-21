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海端國小宿舍不輸民宿 縣長饒慶鈴開箱驚呼「羨慕！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
海端國小教職員宿舍落成啟用，裡面有10間套房及公用廚房。圖／縣府提供
海端國小教職員宿舍落成啟用，裡面有10間套房及公用廚房。圖／縣府提供

台東縣海端國小今天歡慶設校101周年，斥資1千多萬改建的全新教職員宿舍也同步落成啟用，縣長饒慶鈴主持落成儀式，「開箱」新宿舍後發現，環境及設備堪比山中民宿，讓人好生羨慕。

海端國小教師舊宿舍屋齡近44年，設備老舊品質不佳，台東縣府爭取中央及自籌1300多萬元重建，嶄新宿舍面積300平方公尺，內部規畫10間套房、公共休憩區及廚房。除建築主體外，縣府另爭取100萬元完善內部設施。

縣長饒慶鈴今早主持校慶及宿舍啟用儀式，稱讚宿舍設計現代化、展現在地人文特色，希望能有藉由宿舍留住優秀人才，降低教師流動率。耶誕節前夕，校方也特別感謝縣長率團隊送師生一個最棒的「聖誕禮物」。

台東縣府努力爭取經費改善各校教職員宿舍，綠島國小、尚武國小、竹湖國小宿舍已落成啟用。教育處指出，關山國中、霧鹿國小利稻分校預計明年初落成，另外大溪國小及三間國小的宿舍工程正在施工，盼提升優秀教師留任意願，以降低教師流動率及代理教師比例。

海端國小教職員宿舍落成啟用，裡面有10間套房及公用廚房。圖／縣府提供
海端國小教職員宿舍落成啟用，裡面有10間套房及公用廚房。圖／縣府提供
海端國小教職員宿舍落成啟用，縣長饒慶鈴稱讚環境清幽、設施完善，感覺跟民宿差不多。圖／縣府提供
海端國小教職員宿舍落成啟用，縣長饒慶鈴稱讚環境清幽、設施完善，感覺跟民宿差不多。圖／縣府提供
海端鄉海端國小今天慶祝101周年校慶，教職員宿舍也同步落成啟用。圖／縣府提供
海端鄉海端國小今天慶祝101周年校慶，教職員宿舍也同步落成啟用。圖／縣府提供

宿舍 代理教師 台東

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