聽新聞
test
0:00 / 0:00
海端國小宿舍不輸民宿 縣長饒慶鈴開箱驚呼「羨慕！」
台東縣海端國小今天歡慶設校101周年，斥資1千多萬改建的全新教職員宿舍也同步落成啟用，縣長饒慶鈴主持落成儀式，「開箱」新宿舍後發現，環境及設備堪比山中民宿，讓人好生羨慕。
海端國小教師舊宿舍屋齡近44年，設備老舊品質不佳，台東縣府爭取中央及自籌1300多萬元重建，嶄新宿舍面積300平方公尺，內部規畫10間套房、公共休憩區及廚房。除建築主體外，縣府另爭取100萬元完善內部設施。
縣長饒慶鈴今早主持校慶及宿舍啟用儀式，稱讚宿舍設計現代化、展現在地人文特色，希望能有藉由宿舍留住優秀人才，降低教師流動率。耶誕節前夕，校方也特別感謝縣長率團隊送師生一個最棒的「聖誕禮物」。
台東縣府努力爭取經費改善各校教職員宿舍，綠島國小、尚武國小、竹湖國小宿舍已落成啟用。教育處指出，關山國中、霧鹿國小利稻分校預計明年初落成，另外大溪國小及三間國小的宿舍工程正在施工，盼提升優秀教師留任意願，以降低教師流動率及代理教師比例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言