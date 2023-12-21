海端國小宿舍不輸民宿 縣長饒慶鈴開箱驚呼「羨慕！」

台東縣海端國小今天歡慶設校101周年，斥資1千多萬改建的全新教職員宿舍也同步落成啟用，縣長饒慶鈴主持落成儀式，「開箱」新宿舍後發現，環境及設備堪比山中民宿，讓人好生羨慕。

海端國小教師舊宿舍屋齡近44年，設備老舊品質不佳，台東縣府爭取中央及自籌1300多萬元重建，嶄新宿舍面積300平方公尺，內部規畫10間套房、公共休憩區及廚房。除建築主體外，縣府另爭取100萬元完善內部設施。

縣長饒慶鈴今早主持校慶及宿舍啟用儀式，稱讚宿舍設計現代化、展現在地人文特色，希望能有藉由宿舍留住優秀人才，降低教師流動率。耶誕節前夕，校方也特別感謝縣長率團隊送師生一個最棒的「聖誕禮物」。