基隆廟口大四美 27連霸蟬聯地王

基隆市地價評議委員會近日評定通過113年公告土地現值及公告地價，全市公告土地現值平均漲幅1.83%，公告地價平均漲幅3.84%，明年1月1日公告實施。基隆市地王仍由「廟口大四美百貨大樓」奪冠，連續27年蟬聯地王寶座，每坪大約173萬元，較去年微幅上漲0.94%。

地政處長王英哲說，此次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，兼顧全市區段地價均衡性及合理性，地價作業調查期間為111年9月2日至112年9月1日。

王英哲分析，在成交量方面，土地及建物成交數量均較去年減少，減幅分別為12.2%、4.7%，交易量前三名分別為安樂區、中山區及信義區。

成交價方面呈現小幅上漲局面，中古屋平均成交價最高落在仁愛區，每坪在20至22萬元之間，新成屋平均成交價最高落在安樂區，每坪24至29萬元之間。

另外，明年適逢2年1次重新規定地價作業，王英哲說，考量民眾地價稅負擔情形，及反應近2年地價波動幅度，經試算公告地價調整後對地價稅納稅戶的影響，適用自用住宅稅率者，平均每戶地價稅額增約12元；適用一般稅率者，平均每戶增約361元。