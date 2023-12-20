花蓮南區3橋梁震垮 重建經費近18億已發包2年後完工

去年918地震導致花蓮跨秀姑巒溪的高寮、玉長及崙天3座橋梁都震損，行政院公共工程委員會今年共核定補助新台幣近18億元辦理3橋重建工程，都已發包，預計2025年底陸續完工通車。

花蓮縣長徐榛蔚今天在市府建設處副處長張志豪陪同下，至玉里鎮、富里鄉「花75鄉道玉長大橋」、「花78鄉道崙天大橋」災復工程施工前說明會，與鄉親溝通交流，聽取民意心聲。

建設處說明，「花75鄉道玉長大橋」重建經費為新台幣4.72億元，工期720個日曆天，預計於2024年1月31日開工；重建後橋梁長度810公尺、引道368公尺、平面道路113公尺、寬度9公尺；工程項目包含橋面排水、引道及平面道路排水、機電照明及便道維護等，全橋採用簡支梁結構配置，有利災後盡速完成維修作業，並設有多重防落橋裝置，如止震塊、防落拉桿、防落長度等。

「花78鄉道崙天大橋」重建經費為2.66億元，工期720個日曆天，預計於2024年1月31日開工；重建後橋梁長度430公尺、引道144公尺、平面道路171公尺、寬度9公尺；工程項目同樣包含橋面排水、引道及平面道路排水、機電照明及便道維護等，全橋採用簡支梁結構配置，有利災後盡速完成維修作業，另外針對花東縱谷斷層特性，採雙柱橋墩抵抗南北向地震錯動。

「花68鄉道高寮大橋」重建經費9.94億元，重建後橋長770公尺、引道417公尺、平面道路343公尺，橋梁結構型式為鋼箱型簡支梁橋。

徐榛蔚表示，對於災後處理作為，縣府在第一時間啟動各項搶修及復建作業，而橋梁復建工程更有多項行政程序，如從設計規劃，再送行政院公共工程委員會反覆審議，最終才能核定，而大橋要跨越秀姑巒溪，也要等溪水穩定時候才能會勘橋墩場地等，最後才能進行發包開工。

去年918地震災害導致花蓮縣南區多座橋梁損壞或倒塌，其中高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋3座橋梁在這次震災中倒塌毀損，復建經費核定後，花蓮縣政府隨即委託專業單位同步展開3座橋梁基本設計、細部設計及工程招標工作，並於今年11月中均順利完成發包，預計2025年底可陸續完工通車。