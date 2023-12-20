基隆六堵工業區立體化座談 謝國樑：提高容積率解決缺地

基隆市工業區土地不多，目前積極推動工業區「立體化」，市長謝國樑今與秘書長方定安、各相關單位主管與六堵工業區的業者座談。謝國樑說，希望藉由提高容積率，提升產業用地效率，解決廠商的缺地問題，進而增進投資、創造在地就業及經濟產出。

市府指出，考量新設園區方式提供產業發展所需空間恐緩不濟急，且為因應創新產業發展的時效需求，經濟部艱「都市型工業區更新立體化發展方案」，藉提升既有都市計畫區容積率方式，亦即由申請人利用容積獎勵，在原本建築物上「長高」，或拆除建物後用新的容積率重建，以加速工業區的更新與立體化發展，強化產業用地使用效率，並導引企業新增投資、投入能源管理。

謝國樑表示，立體化是六堵工業區創造更多就業機會的最重要方法，工業區立體化可以增加更高的容積率，產出更多就業機會，至於業者有沒有意願立體化、政府要如何來協助，或者立體化後如何創造雙贏，市府將傾聽業者的訴求，逐案協助輔導。

謝國樑另指出，六堵工業區尚有許多發展潛力，包含未來捷運的開發，以及原有的占地2公頃的亞太藝術園區，如市府能獲得行政院輔導協助，有望創造出更多發揮空間。

市府產業發展處說明，基隆市工業區立體化方案獎勵項目，位於都市計畫乙種工業區、產業專用區的廠房，得依照新增投資、捐贈產業空間或繳納回饋金、能源管理等方式，獲得最高50%的容積獎勵。