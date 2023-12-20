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謝美國種稻技術有傳人 孫子謝孟宏接棒池上米王

中央社／ 台東縣20日電

台東縣池上鄉2期稻品質競賽成績出爐，莊金興和謝孟宏分別獲得香米及非香米組金牌，成為新一代池上米王。34歲的謝孟宏讓全場驚呼好年輕，原來他是全國米王謝美國的孫子。

「池上鄉112年第2期作稻米品質競賽」選手歷經米廠嚴謹初選程序、稻米規格評比與官能品評，今天在多力米故事館舉行總決賽。

由於本屆米質優異，評審們在眾多優質米間苦思許久，最終在多次討論下分出勝負，由莊金興蟬聯香米金牌。評審公布非香米組金牌是謝孟宏時，現場一片驚呼「是謝美國的孫子」。

謝美國一生種稻，從未參加過任何稻米品質栽種競賽，直到4年前87歲時決定對這一生務農來個總考試，參加全國「台灣稻米達人冠軍賽」，一舉拿下有機米組全國冠軍。

3個月後又飛到日本參加「日本大米‧食味分析鑑定國際大會」獲得金賞獎。當時接受中央社記者訪問時他說，「如果沒有死，3年後就要退休了，因為那時候已經90歲了」。

今年34歲的謝孟宏，競爭對手都是50歲以上資深農民，一直在會場上默默坐著，聽到評審公布名單後起身接受頒獎，全場一陣驚嘆「這麼年輕！」，最後眾人才恍然大悟「原來是美國伯（謝美國）」的孫子。

謝孟宏表示，自己唸大學時對務農感到興趣，於是返鄉向阿公還有鄉內長輩學習種稻，能把稻種得好「全靠年長的農友傳授」，阿公雖有傳授他種稻的基本功，但「阿公會種，但他教的有些深奧聽不太懂，還是自己上網找資料」，特別是詢問附近年長的農友，經過數次失敗才種出好米。

謝孟宏說：「我不是打敗了長輩們，我的成果也都是靠許多長輩教導而成。」

池上鄉公所發布新聞稿表示，這次競賽分組有別以往，配合中央農糧單位引導農友種植多元化稻米品種計畫目的，分為香米組及非香米組，各組分別評選出第1名 （金牌獎）及第2至5名（銀牌獎），各組食味官能品評最高者另給予評審特別獎。

今天第2階段評比，歷經2小時、由5名專家評審，針對糙米性狀、白米飯外觀、氣味、口感等項目官能品評，香米組及非香米組分別由米農莊金興以94.83高分及米農謝孟宏以92.09高分榮獲金牌獎。

這次各組金牌獎每名頒發新台幣20萬元獎金、銀牌獎10萬元；評審特別獎則另頒發1萬元獎金。與上屆的1期作評相比，當時冠軍還不到90分，這次光是入圍品項幾乎都是90分起跳，可見品質明顯提升。

金牌 美國 稻米

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