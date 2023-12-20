花蓮113年度總預算過關 一毛未刪但有附帶決議

花蓮縣議會經過一連兩天審議，明年度總預算案全數過關，歲入、歲出約280億6000餘萬元，一毛未刪。但同時做成附帶決議，要求土石稅、礦石稅收提高鄉鎮分配比例，並要求民政處將一筆補助鄉鎮市基層建設的5000萬元預算，優先動支3000萬元執行花75線災修工程。

新年度在即，縣議會這兩天召開臨時會，積極審議明年度總預算，下午近4時審查二、三讀完成。花蓮縣明年度總預算，歲入經常門280億5344萬9000元、資本門1000萬元，歲出經常門231億1133萬8000元，資本門49億5211萬1000元，歲出歲入合計均為280億6344萬9000元，都是一毛未刪。

花75線卓富公路是花蓮南區重要道路，縣府建設處原本將花75線與花蓮市中央路鋪面改善、縣道193線養護等工程全部包裹在一起，提出總經費2億2500多萬元的「道路改善工程」追加預算案送審，但月初在大會討論時，議員舉手表決後，追加預算案全部刪除，連原本保留的花75線的3000萬都沒了，引發南區民眾強烈反彈。

審查總預算時，議員發現民政處有一筆2億餘元的公共工程預算，其中5000萬是用來辦理民意代表及地方仕紳建議，補助13鄉鎮市改善基層建設、工程等，附帶決議要求優先動支3000萬元執行花75線工程，才同意通過這筆預算。