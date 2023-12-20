快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

花蓮113年度總預算過關 一毛未刪但有附帶決議

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會月初定期大會時經舉手表決，刪除花75線等工程的追加減預算案。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議會月初定期大會時經舉手表決，刪除花75線等工程的追加減預算案。記者王燕華／翻攝

花蓮縣議會經過一連兩天審議，明年度總預算案全數過關，歲入、歲出約280億6000餘萬元，一毛未刪。但同時做成附帶決議，要求土石稅、礦石稅收提高鄉鎮分配比例，並要求民政處將一筆補助鄉鎮市基層建設的5000萬元預算，優先動支3000萬元執行花75線災修工程。

新年度在即，縣議會這兩天召開臨時會，積極審議明年度總預算，下午近4時審查二、三讀完成。花蓮縣明年度總預算，歲入經常門280億5344萬9000元、資本門1000萬元，歲出經常門231億1133萬8000元，資本門49億5211萬1000元，歲出歲入合計均為280億6344萬9000元，都是一毛未刪。

花75線卓富公路是花蓮南區重要道路，縣府建設處原本將花75線與花蓮市中央路鋪面改善、縣道193線養護等工程全部包裹在一起，提出總經費2億2500多萬元的「道路改善工程」追加預算案送審，但月初在大會討論時，議員舉手表決後，追加預算案全部刪除，連原本保留的花75線的3000萬都沒了，引發南區民眾強烈反彈。

審查總預算時，議員發現民政處有一筆2億餘元的公共工程預算，其中5000萬是用來辦理民意代表及地方仕紳建議，補助13鄉鎮市改善基層建設、工程等，附帶決議要求優先動支3000萬元執行花75線工程，才同意通過這筆預算。

另外，議會認為花蓮縣土石採取景觀維護特別稅、礦石開採特別稅兩筆稅收，應該符合特別稅補助地方的意旨，要求財政處提高補助鄉鎮市分配比例，逐年送議會核定後公告。

花蓮縣議會審議明年度總預算案，做成附帶決議，要求礦石稅、土石稅收，要提高鄉鎮市分配比例。本報資料照片
花蓮縣議會審議明年度總預算案，做成附帶決議，要求礦石稅、土石稅收，要提高鄉鎮市分配比例。本報資料照片

花蓮 議員

延伸閱讀

花蓮鬱金香花園熄燈閒置 吉安鄉公所規畫長者免費種菜

台中總預算二讀 水湳轉運中心刪3億、市長二備金減5000萬

花蓮立委號次 張美慧「雙美合體」傅崐萁「三陽開泰」

獨／秋冬雨綿綿 塭仔圳領航路延至農曆年前完工

相關新聞

影／AI光影幻境...宜蘭映像節導入5G把冷科技變成暖藝術

中興文創園區年度盛會「宜蘭映像節」即將登場，今年以「光影幻境」為主題，展區運用5G技術，把冷科技變成暖藝術，在如夢似幻的...

花蓮113年度總預算過關 一毛未刪但有附帶決議

花蓮縣議會經過一連兩天審議，明年度總預算案全數過關，歲入、歲出約280億6000餘萬元，一毛未刪。但同時做成附帶決議，要...

影／基隆跨年煙火秀360秒5000發 梁靜茹「暖暖」當配樂

基隆今年「I love Keelung 愛來基隆」跨年煙火秀，邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，12月31日晚間12點在...

有人兜售基隆演唱會免費票 謝國樑：一定有法可罰

基隆年終演唱會將於23日登場，有人在網路以捐款公益票價每張1200元價格，對外販售免費票券，基隆市長謝國樑今天說，把票賣...

花蓮鬱金香花園熄燈閒置 吉安鄉公所規畫長者免費種菜

占地約4甲的花蓮吉安鄉鬱金香花園，過去擁有許多花卉、池塘與城堡造景，是在地人的兒時回憶。去年老闆退休熄燈後，經過吉安鄉公...

稻草覆蓋釋迦園 減碳又增沃土

台東平原稻米栽種面積約6000公頃，不少農民頭痛收割後稻草無處去，台東區農業改良場推動回收稻草覆蓋釋迦果園草地，減少高碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。