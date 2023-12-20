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有人兜售基隆演唱會免費票 謝國樑：一定有法可罰

中央社／ 基隆20日電
基隆市長謝國樑今天說，把票賣出去的人是個笨蛋，因為在市民眼中，票是無價的。聯合新聞網資料照／記者游明煌攝影
基隆市長謝國樑今天說，把票賣出去的人是個笨蛋，因為在市民眼中，票是無價的。聯合新聞網資料照／記者游明煌攝影

基隆年終演唱會將於23日登場，有人在網路以捐款公益票價每張1200元價格，對外販售免費票券，基隆市長謝國樑今天說，把票賣出去的人是個笨蛋，因為在市民眼中，票是無價的。

這場演唱會將於23日晚間在基隆市立體育館開唱，市府邀請藝人安心亞開場，玖壹壹壓軸獻唱，共有7組卡司陣容，座位總數共6143席免費索票，另有500張搖滾區站票，每張新台幣1200元捐款兌換。

不過，有民眾昨天在臉書（Facebook）社團發文販售免費票券，內容提到「售最愛基隆年終演唱會門票，南區（早到早占位）座票，1張1200元（原價讓票無加價），誠可小議」。票券上並印有「3樓南區」字樣。

謝國樑下午在基隆跨年煙火記者會，接受媒體聯訪說，「我覺得把票賣出去的人是個笨蛋」，以每張1200元價格販售「頭殼可能有點壞掉」，因為這場演唱會入場券在市民心中是無價的，遠超過1200元，這位民眾的行為很笨，不值得學習、模仿。

謝國樑說，市府只有以捐款兌換搖滾區站立公益票，而這位民眾明明手上是免費索取的座位票，卻謊稱是買來的公益票，與事實不符，市府要予以譴責，這樣的行為絕對不恰當。

謝國樑表示，這場演唱會是基隆市有史以來最強的卡司陣容，入場券是非賣品，在他心中也是無價的，無論是以文化創意產業發展法或刑法，一定能有相關法律可以處罰。

演唱會 謝國樑

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