稻草覆蓋釋迦園 減碳又增沃土

台東平原稻米栽種面積約6000公頃，不少農民頭痛收割後稻草無處去，台東區農業改良場推動回收稻草覆蓋釋迦果園草地，減少高碳排資材。農民認為成本略高於人工割草或除草劑，但保濕保溫、增加土壤有機質，長遠盼納入碳交易平台；農改場指出，未來朝結合企業ESG方向努力。

台東區農改場推動稻草循環再利用，昨辦示範觀摩會，農改場指出，釋迦樹下雜草無法使用除草機，稻草含有機質，可抑制雜草半年之久，經2年研究觀察，土壤內有機質及有機碳均高於人工除草及使用除草劑田區。

台東農改場副場長盧柏松指出，2期稻作共產生1萬2000公頃稻草，露天燃燒有環保疑慮，1期與2期稻作間隔僅1個月，若打入田間當推肥恐讓土壤缺氧，秧苗出現「窒息病」，回收稻草覆蓋釋迦果園草地，就近利用可稻草減少運輸成本。

釋迦農羅重元說，田區過去1年約噴灑7次殺草劑，工人難找，使用稻草後土壤變鬆，對微生物也形成保護層，希望在市區找合作稻農，省去運輸成本。

農改場表示，土壤有機碳上升，碳匯量也增加，代表將空氣中的溫室氣體二氧化碳封存在土壤中，有助實現淨零排放目標；推動稻草循環利用對爭取碳權有幫助，調查資料交農業部彙整，未來還要送環境部整合，還有段路要走。