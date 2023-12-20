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花蓮市孕婦乘車補助 明年最高補助3千

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮市每年新生兒約500多人，市公所獲得市民代表會支持，明年度編列150萬元，率全縣之先推出「好孕計程車孕婦乘車補助，設籍花蓮市半年以上且持有孕婦健康手冊者即可申請，同一個孕期最高可申請3000元，預計全市500名孕婦受惠。

市長魏嘉彥昨在記者會上宣布，明年1月1日起，設籍花蓮市半年以上，從領有孕婦健康手冊起，到實際生產日後兩個月內，檢具車資收據、孕婦健康手冊、戶口名簿、醫療收據等文件，可到市公所填表申請，單趟最高補助200元，單日400元，同一個孕期最多補助3000元。

市代會主席李振瑋昨不僅現身支持，還在公所宣傳影片擔綱演出騎機車載孕妻產檢的張先生，演出逗趣。他說，全台有6個縣市有這項福利，但都是直轄市、省轄市，花蓮市是第一個施行的縣轄市，希望能讓孕婦更安心。

代言人「後山小公主」網紅楊築晶昨說，第一胎時就曾因為自己開車產檢，途中不小心發生車禍，幸好母子均安，從此家人不敢再讓懷孕的她開車上路。乘車補助對孕婦確實是重要福利，「決定要生第二胎」。

再3個月就要臨盆的劉姓婦人說，住家距離醫院約15分鐘車程，目前每兩到三周要做一次產檢，愈靠近預產期更密集，都靠丈夫接送，但醫院旁邊停車位難尋，也得付停車費，有了這項補助，會好好利用。

門諾醫院知名婦產科主任廖基元說，曾遇過偏鄉產婦連生6胎，每胎都到快要生了才肯到醫院，確實有孕婦因為經濟困窘或者交通不便，從來不做產檢，許多高危險的妊娠就是這樣發生。

孕婦 花蓮 計程車

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