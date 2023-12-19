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原力蘭陽商品設計特優作品「拎看看」 有原住民這個元素

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
特優作品「拎看看」是一款結合原住民文化的視力圖帆布包。記者戴永華／攝影
特優作品「拎看看」是一款結合原住民文化的視力圖帆布包。記者戴永華／攝影

宜蘭縣首度舉辦原力蘭陽商品設計競賽，在原力商品設計方面，選出10件商品進行開發製作，特優作品「拎看看」，是一款結合原住民文化的視力圖帆布包；原住民加值產業計畫也選出5間新銳廠商，開發的食品美味、商品美觀實用。

縣政府透過原力商品設計比賽從中發掘許多潛力廠商，今天由縣長林姿妙頒獎表揚，總獎金高達26萬元，「原力商品設計競賽」吸引全國各地共27件作品報名參加，以蘭陽原創館各項元素色彩、LOGO、吉祥物做為設計主軸的文創商品，並從中遴選10件進行商品開發及製作。

得獎作品型態豐富，特優作品「拎看看」由林思凡所設計的視力圖包包，在提倡環保的世代，選用日常「帆布包」做為商品；包包外圖仿照視力表樣式，有龜山島、品牌LOGO、台灣森林中各類動物及原住民風情代表物「酒杯」等元素，「拎」與「喝」酒的閩南語，語音相似，饒富趣味。

此次入選原住民族加值產業計畫的5間新銳廠商別具特色，包括光覺咖啡（蘇澳鎮-太魯閣族）、富原餐飲企業社（南澳-泰雅）、LeLeLand樂樂園（大同-泰雅）、亞夢工作室（大同-泰雅）、織名度工作坊（南澳-泰雅）。

其中，光覺咖啡位於宜蘭蘇澳鎮，店長是花蓮太魯閣族得吉利部落來的部落青年，與家住宜蘭妻子返鄉經營，夫妻倆分享推廣地方旅遊與部落文化。這次與花生騷太魯閣Daya山高系列合作，推出原民潮牌的光覺嚴選濾掛咖啡禮盒，期望藉由一杯咖啡的時光，讓更多人了解部落之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特優作品「拎看看」是一款結合原住民文化的視力圖帆布包，林思凡從縣長林姿妙手中領取5萬元獎金。記者戴永華／攝影
特優作品「拎看看」是一款結合原住民文化的視力圖帆布包，林思凡從縣長林姿妙手中領取5萬元獎金。記者戴永華／攝影
光覺咖啡的這對夫妻（右一右二）不但推廣販售好喝的咖啡，也推廣部落文化。記者戴永華／攝影
光覺咖啡的這對夫妻（右一右二）不但推廣販售好喝的咖啡，也推廣部落文化。記者戴永華／攝影
光覺咖啡與花生騷太魯閣Daya山高系列合作，推出原民潮牌的光覺嚴選濾掛咖啡禮盒，藉由一杯咖啡的時光，讓更多人了解部落之美。記者戴永華／攝影
光覺咖啡與花生騷太魯閣Daya山高系列合作，推出原民潮牌的光覺嚴選濾掛咖啡禮盒，藉由一杯咖啡的時光，讓更多人了解部落之美。記者戴永華／攝影
宜蘭縣首度舉辦原力蘭陽商品設計競賽，從中發掘許多潛力廠商。記者戴永華／攝影
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以刺蔥起司製成的樂脆餅。記者戴永華／攝影
以刺蔥起司製成的樂脆餅。記者戴永華／攝影
琳瑯滿目的原住民文創商品，讓人很感興趣。記者戴永華／攝影
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太魯閣族 咖啡

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