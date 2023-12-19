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基隆演唱會免費票以1200元公益票價兜售 律師：涉詐欺

中央社／ 基隆19日電

基隆年終演唱會將在23日登場，有人在網路以捐款公益票價新台幣1200元價格，對外販售免費票券，並強調「原價讓票無加價」。律師蔡家豪表示，恐涉及詐欺罪嫌。

這場演唱會將於23日晚間在基隆市立體育館開唱，基隆市政府邀請藝人安心亞開場，玖壹壹壓軸獻唱，共有7組卡司陣容，座位總數共6143席免費索票，另有500張搖滾區站票，每張1200元捐款兌換。

不過，有民眾下午在臉書（Facebook）社團發文販售免費票券，內容提到「售最愛基隆年終演唱會門票，南區（早到早占位）座票，1張1200元（原價讓票無加價），誠可小議」。票券上並印有「3樓南區」字樣。

蔡家豪表示，若民眾購買這些票券前，已知是免費索票取得的票券，雙方明買明賣應無違法問題。

不過，蔡家豪說，從這名網友發文強調「原價讓票無加價」，似乎有故意誤導閱讀者嫌疑，若購票者誤以為這些票券是發文者花錢買來的票而購買，發文者恐涉及詐欺罪嫌，市府應事先在免費票券印上「本票免費不得轉售」等警示或提醒文字，以免美事成了詐欺事件。

市府觀光及城市行銷處觀光發展科代理科長林芷伃表示，這場演唱會自11日至昨天於市府服務中心櫃檯開放公益票索取，民眾現場向伊甸社會福利基金會捐款1200元，即可憑收據兌換搖滾區入場券1張，500張公益票都是搖滾區站立票，票券上印有「搖滾區入場券」字樣。

林芷伃說，這場演唱會所有票券背面都會印有「勿隨意購買來路不明的票券」藉此提醒民眾，以免入場權益受損。

演唱會 基隆 捐款

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