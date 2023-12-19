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綠島海岸大範圍遭不明重油污染 監獄9收容人支援清理

中央社／ 台東縣19日電
綠島鄉柚子湖海岸2日發現不明來源重油污染，綠島監獄典獄長邱量一獲知後，主動聯繫鄉公所，支援收容人協助清理，並派遣職員潛入中寮港海底清除海底垃圾。（綠島監獄提供）中央社
綠島鄉柚子湖海岸2日發現不明來源重油污染，綠島監獄典獄長邱量一獲知後，主動聯繫鄉公所，支援收容人協助清理，並派遣職員潛入中寮港海底清除海底垃圾。（綠島監獄提供）中央社

綠島鄉柚子湖海岸2日發現不明來源重油污染，造成生態浩劫，綠島監獄典獄長邱量一獲知後，主動聯繫鄉公所，支援收容人協助清理，並派遣職員潛入中寮港海底清除海底垃圾。

法務部矯正署綠島監獄今天發布訊息表示，海岸因重油污染範圍相當大，於12月6日至8日由監獄9名收容人支援，穿著防護衣，前往重油污染區協助清理、除污和垃圾搬運等工作，期望在最短時間內將污染傷害降至最低。

邱量一指出，這項行動不僅有助於遏制污染擴大，更讓收容人實際參與海洋環境保護工作，重新找回對大自然的友愛與土地的珍惜情感，共同為在地文化與海洋生態環境盡一份心力。

另外針對海底污染與垃圾部分，在無黨籍台東縣議員王姷力協助下，今天首度集結機關內具有潛水證照的職員12名，在海巡署及綠島鄉海上救生大隊協助警戒下，著潛水裝備深入中寮港區內清除海底垃圾，展現綠島監獄對敦親睦鄰與社區服務的積極參與態度，並透過實際行動，與在地居民攜手守護海洋。

根據海保署說明，經送驗台東綠島為輕質油和重質油摻混後的廢油，疑似載運原油輪船洗艙後的廢油。

綠島鄉柚子湖海岸2日發現不明來源重油污染，綠島監獄典獄長邱量一獲知後，主動聯繫鄉公所，支援收容人協助清理，並首度集結機關內具有潛水證照的職員，著潛水裝備深入中寮港區內清除海底垃圾。（綠島監獄提供）中央社
綠島鄉柚子湖海岸2日發現不明來源重油污染，綠島監獄典獄長邱量一獲知後，主動聯繫鄉公所，支援收容人協助清理，並首度集結機關內具有潛水證照的職員，著潛水裝備深入中寮港區內清除海底垃圾。（綠島監獄提供）中央社

綠島 監獄 台東

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