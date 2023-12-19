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基北北桃環保平台會議聚焦噪音車輛 建議中央修法從源頭管制

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局今天表示，基北北桃環保交流合作平台昨召開第4次會議，聚焦噪音車輛管制執法經驗及案例。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天表示，基北北桃環保交流合作平台昨召開第4次會議，聚焦噪音車輛管制執法經驗及案例。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局今天表示，「基北北桃環保交流合作平台」昨天召開第4次交流會議，聚焦噪音車輛管制執法經驗及案例。基隆因多山坡地，特定噪音好發路段緊鄰民宅，影響沿路居民生活安寧，建議中央修法從源頭管制，降低汽車改裝排氣管噪音危害。

環保局說，北台灣四座城市共同生活圈，生活作息關係密切，環境保護更是民眾關切議題。四市環境保護局成立交流合作平台，共同探討及解決環保問題。第4次交流會議昨天召開，會議聚焦各縣市擾人安寧的噪音車輛管制執法經驗及案例分享交流，並將建議中央修法管制汽車改裝排氣管，還給民眾安寧的居住空間及用路人安全環境。

環保局長馬仲豪說，基隆多上坡路段，特定路段常有改裝機動車輛產生噪音，有些噪音好發路段緊鄰民宅，上坡時引擎拉轉噪音，車輛呼嘯而過，影響居民生活安寧及交通安全。

環保局空氣及噪音管制科長林佳儀指出，基隆市11月7日修正公告「基隆市噪音管制區內不得從事妨害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」，境內不分時段及路段，如車輛使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧，可依噪音管制法處3000元到3萬元罰鍰。

環保局環境管理科代理科長李雨軒表示，昨天的會議延續第3次交流會議，說明合作推動計畫進度與成果，包含廢棄物處理及去化、環境維護及稽查、河川流域管制、海洋汙染改善、空氣品質及噪音防制。

馬仲豪說，未來將持續透過「基北北桃環保交流合作平台」，加強四座城市跨域合作及經驗分享交流，讓北台灣生活圈民眾，擁有更美好的生活品質。

基隆市環保局長馬仲豪（左起）、新北市環保局副局長朱益君、台北市環保局長 吳盛忠、桃園市環保局長陳世偉，出席基北北桃環保交流合作平台交流會議合影。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局長馬仲豪（左起）、新北市環保局副局長朱益君、台北市環保局長 吳盛忠、桃園市環保局長陳世偉，出席基北北桃環保交流合作平台交流會議合影。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天表示，基北北桃環保交流合作平台昨召開第4次會議，聚焦噪音車輛管制執法經驗及案例。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局今天表示，基北北桃環保交流合作平台昨召開第4次會議，聚焦噪音車輛管制執法經驗及案例。圖／基隆市環保局提供

噪音 基隆

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