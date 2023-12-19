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全台最大規模神轎過火 宜蘭二結王公文化節燃萬斤木炭

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
全台規模最大「二結王公過火」，今年12月27日將燃燒1萬2千斤炭火，除穢氣、保平安。圖為去年活動畫面／本報資料照
全台規模最大「二結王公過火」，今年12月27日將燃燒1萬2千斤炭火，除穢氣、保平安。圖為去年活動畫面／本報資料照

宜蘭縣五結鄉二結王公文化節12月23日開幕，將準備1萬2千斤木炭燃起熊熊炭火，是全台規模最大的神轎過火活動。今年活動為期5天，包含歌唱比賽、地方農產草仔粿體驗、成年禮等，重頭戲神轎過火訂於27日，今年邀請到白沙屯媽祖與北港武德宮武財公一起上轎。

五結鄉公所指出，二結王公過火2011年被登錄為無形文化資產、2013年成為宗教百景之一，是珍貴的文化資產；二結社區2001年舉辦文化節，2011年擴大舉辦二結王公文化節，至今10多年，每年可以吸引超過上萬遊客，是全台最壯光的廟會活動之一。

二結王公廟董事長張明華表示，今年邀請白沙屯媽祖與北港武德宮武財公，在27日古公三王公生日（農曆11月15日）當天，「抓童乩、跳過火」活動中，3位神尊一起坐上轎子，信眾們扛神轎赤腳過火，或是鑽轎底，可以將一年中的穢氣消解，也祈求神明的保佑。

廟方表示，今年活動為期5天，12月23日開幕，上午8時舉辦王公盃歌唱大賽，10時到11時草仔粿體驗活動，下午2時到3時還有一場；下午5時開始各友宮廟團拜，6時到8時則是福宴，歡迎鄉親認桌結緣，宴中還會有擊鼓、現代流行樂與二結國樂團等演出。

12月24日上午10時是五結鄉成年禮，開放各縣市青少年報名參加，總額20人；下午2時開始王公走讀，既是祈安遶境，也帶民眾認識傳統廟宇文化；晚上7時後則有二結王公廟歌仔戲研習班演出王寶釧傳統戲曲。25日謝三界、26日謝平安與祝壽典禮。

重頭戲是27日過火活動，在廟埕廣場舉行，從上午8時持續到下午5時，今年廟方同樣準備1萬2千斤木炭燒火；除了過火，上下午也會舉辦兩場次草仔粿體驗，過火結束後，下午6時到8時則邀請漢陽北管劇團酬神演出，一連串的活動連繫無形文化資產與有形文化資產，讓宗教更有特色與內涵。

宜蘭縣五結鄉二結王公文化節今年還將辦理五結農特產─草仔粿體驗活動，將宗教活動與地方傳統產業融合。圖／五結鄉公所提供
宜蘭縣五結鄉二結王公文化節今年還將辦理五結農特產─草仔粿體驗活動，將宗教活動與地方傳統產業融合。圖／五結鄉公所提供

今年二結王公文化節邀請到白沙屯媽祖、北港武德宮武財公，與三王公一起上轎。圖／五結鄉公所提供
今年二結王公文化節邀請到白沙屯媽祖、北港武德宮武財公，與三王公一起上轎。圖／五結鄉公所提供

文化資產 白沙屯媽祖 神轎

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