安心亞開唱基隆演唱會周末登場 公益票索完有免費接駁

基隆年終演唱會23日周末在市立體育館登場，有性感女星安心亞開場、本土嘻哈天團玖壹壹壓軸等，500張捐款公益票今天索取完畢，市府23日從下午4時至晚間10時30分安排免費接駁車，停靠二信循環站和基隆女中，每15至20分鐘一班，歡迎民眾多加利用。

年終演唱會周末晚間6時30分開始，七區每個區公所7日發放各680張票券當天都搶光。另有500張公益票不用排隊，每張1200元，11日起開放捐款索取，所得回饋財團法人伊甸社會福利基金會，市府今公告已發放完畢。

市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平說，為便利民眾前往會場，將提供免費接駁服務，以二信循環站及基隆女中為停靠站點，於當日下午4時至晚間10時30分，每15至20分鐘一班接駁載送，安排有工作人員引導乘車動線。

郭憲平表示，23日下午4時至晚間12時，場館周邊道路將實施彈性交管，管制路段含義九路及信二路之義九路至信一路段，請車輛駕駛依現場交通指示通行或改道，住戶得向管制人員表明身分通行。當日12時至晚間12時，場館後方之中興國小停車場僅開放月票車輛進入。

當日體育館機車停車區全時段不開放停車，且為避免道路壅塞，下午2時至晚間12時，信二路之義九路至信一路段兩側亦皆不開放停車，信一路之中興路至信二路（旺牛橋至玉兔橋）段民宅侧汽車停車格則調整為機車停車空間。若有駕車需求，建議將車輛停放於鄰近之六合停車場，約5分鐘步行路程即達會場。