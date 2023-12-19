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參觀北流擬合作 謝國樑：基隆將打造專業音樂表演空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供
基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供

基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等，謝國樑說，未來希望與北流合作，讓更多藝文活動、音樂藝文展覽也可以到基隆舉辦或策展；謝國樑並表示，未來將在基隆打造專業「音樂表演空間」，讓演唱歌手或樂團可以擁有像live house般的表演場地。

謝國樑說，昨天他前往台北流行音樂中心參觀，包括大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地，感謝董事長黃韻玲與北流的團隊親自介紹導覽，讓他們充分了解北流目前的發展情況與未來展望。

謝國樑表示，音樂是城市生活中相當重要的元素，他也分享基隆首次舉辦23日登場的「最愛基隆年終演唱會」，除室內表演，市區基隆火車站南站旁Aniverse Keelung 的3D螢幕也會全程轉播，希望能給基隆民眾帶來全新的流行音樂盛宴。

謝國樑計畫，日後也要在基隆打造專業的音樂表演空間，讓演唱歌手或樂團可以擁有像是live house般的表演場地。未來也希望與北流合作，讓更多藝文活動像是「SoffeeDays」，甚至相關音樂藝文展覽，也可以到基隆來舉辦或策展，讓基隆擁有更多跨界展演、流行音樂演出的機會。

黃韻玲對於基隆提出合作則表示，非常感謝謝市長參訪，期待基隆很快地北流一起共創、合作。

基隆往年都是在戶外辦跨年演唱會，但常遇下雨，今年市長謝國樑將活動提前並移至體育館，改辦室內年終演唱會，民眾索票熱烈演唱會卡司強，有性感女星安心亞開場、本土嘻哈天團玖壹壹壓軸等，當晚開放第二現場，讓民眾在國門廣場也能體驗演唱會的氣氛，安心亞也會過去向民眾打招呼。

其他演出者包括陳芳語、戴愛玲、原當紅團體子少年U:NUS、未來少女─幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠等人。

基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供
基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供
基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供
基隆市長謝國樑昨天前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地等。圖／謝國樑提供

謝國樑 演唱會 台北流行音樂中心

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