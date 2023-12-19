路行者希望學院基隆寒風送暖 學員分享經驗邀街友入住

近日天氣雨寒冷，基隆市光一路橋下、基隆火車站仍有不少街友頂著寒風在街頭，基隆市天行者慈善協會學員、志工，前往光一路橋下，針對長期居住在橋下的無家者發放保暖物資、關懷訪視。學員以親身經驗分享，邀請無家者前往「路行者希望學院」入住，更有說服力。

基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔說，目前基隆市的無家者，不少人已經安置在路行者希望學院，安置中心目前安置23人，提供食宿及一般生活用品。針對有意願重返職場的路行者學員，協會也成功媒合5人就業，歡迎社會各界企業提供工作機會，讓路行者們有機會改變生活。

天行者慈善協會理事長李昌萬、黃永翔及協會志工和希望學院邱姓學員，昨起前往光一路橋下，針對長期居住在橋下的無家者發放保暖物資、關懷訪視，逐一詢問需求及提供協助。

李昌萬說，氣象局發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團影響，各地有10度以下氣溫發生的機率，協會準備睡袋、暖暖包及禦寒物資，前往光一路橋下發送，除了叮嚀大家注意保暖，也提供安置中心入住的資訊，希望幫助他們度過難關。

社工督導莊佩樺表示，要翻轉無家者想法是一件困難的事，目前有少數幾位無家者不願意進入希望學院接受安置，除了這些無家者不喜歡接受團體生活約束外，也有些是習慣用乞討方式維生及有藥酒癮問題，此次由希望學院邱姓學員陪同訪視關懷，分享經驗，就有不少人心動。

邱姓學員分享說，他入住後人生就不太一樣，以親身的經驗讓街友了解，學院可以幫助無家者安排住房，安頓後展開後續心理重建及輔導就業工作，這樣子能有效讓無家者脫離流浪生活。