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台東試辦手環監測 護偏鄉長者健康

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
偏鄉長輩長輩配戴手環，健康數據會傳輸至雲端。記者徐白櫻／攝影
偏鄉長輩長輩配戴手環，健康數據會傳輸至雲端。記者徐白櫻／攝影

衛福部次長王必勝昨出席台東醫院在長濱鄉、成功鎮，「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫啟動儀式，此計畫共篩選1200名長輩配戴智慧手環，可傳輸身體健康數值至雲端監測，還可定位求救，試辦2年總經費3600萬元，若成功將推廣至其他偏鄉。

台東長濱鄉老人比26％、成功鎮23％，提早進入超高齡社會，王必勝、立委陳瑩昨到成功鎮見證，台東醫院院長王蘭福與成功鎮長謝淑貞、長濱鄉長李光蘭簽訂合作計畫。

王必勝表示，此計畫在花蓮試辦，已有長輩利用手環緊急呼叫救回一命，台東試辦計畫納入長濱鄉500人、成功鎮700人，可收集多項健康數據，提早發現長輩失能。

王必勝也說，花東地區幅員寬廣，長者白天出去田野或海邊，家人聯絡不容易，若身體突然不舒服，手環可派上用場，期待智能示範計畫成功，推廣至全台偏鄉地區。

院方說明，智慧手環主動監測血氧、心跳、脈搏，也可結合到宅訪視，進行肌力、血壓或衰弱評估等項測試，資料傳送至雲端平台彙整儲存。

智慧手環內建GPS定位系統，若長輩有走失疑慮，透過定位可知道有無離開安全防護網，一旦觸動緊急呼叫紐，24小時勤務中心有專人確認長輩情況。

長輩 台東 王必勝

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